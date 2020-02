ZACARÍAS: CUANDO EL “CAMALEÓN” SE ASUSTA DEL CAMBIO DE “COLORES”

“Auteodefinido” autentico peronista, el diputado provincial por “CAMBIEMOS”, J.D. Zacarías, ahora se asusta por funcionarios oportunistas. (J.M.H.)

Que Zacarías, quien solo será recordado por su profesión no asumida de “saltimbanqui”, opine de cuestiones reñidas con la ética, casi que resulta un OXÍMORON (figura literaria que consiste en combinar dos expresiones de significado opuesto. Se trata de una palabra compuesta de dos términos griegos, cuyos significados aproximados son «agudo» y «tonto«, dos términos tan opuestos como un oxímoron en sí mismo).

El diputado hace realidad su oxímoron, cuando declara: “En mi carácter de diputado provincial, integrante del interbloque Cambiemos y presidente del bloque Movimiento Social Entrerriano, repudio enérgicamente a todos aquellos dirigentes que ocuparon cargos políticos en distintas reparticiones públicas de la provincia de Entre Ríos (Anses, Pami, entre otros) y hoy intentan seguir en esas funciones, judicializando los cargos y generándole gastos al Estado”, criticó Zacarías.

Nada menos que Zacarías asustandose de estas cosas, alguien que vive del travestismo político-partidario desde hace tanto tiempo, superando largamente al afamado Borocotó, pero que el diputado reitera sistematicamente.

Su oxímoron es novedoso, el no deja en sus declaraciones dos opuestos expuestos en una misma frase, si se plasma entre lo declarado y su “práctica política”, esa que le permitió siempre estar cerca o junto al poder de turno provincial o nacional, sin acunar representatividad de volumen alguna, pero siempre acudiendo en ayuda del vencedor.

Hace veinte años que el diputado peronista pero en CAMBIEMOS, transita sillones de cargos exponiendo sus contradicciones, antes del 2003, cuando se conocía su amor a Elisa Carrió y su adhesión sellistica al ARI recién creado, con lo que logra su banca provincial, no sin antes, y casi al borde de la extorsión, amenazaba a Carrió con irse del ARI. Así fue aquella historia.

Carrió se presentaba a elecciones en aquel 2003, había logrado personería nacional para su partido, pero en Entre Ríos, esa personería estaba en el MOVIMIENTO SOCIAL ENTRERRIANO, ergo, Zacarías.

El argumento de que si las listas de candidatos nacionales ARI de la provincia no eran como el quería, NO PRESTABA SU “SELLO” para las elecciones, quedando el ARI, sin listas en la provincia.

Fui testigo presencial de esa cuasiextorsión y de la contestación de la célebre LILITA, quien al percatarse del “apriete”, expresó a viva voz en su depto del noveno piso en Callao y Paraná de la CABA: “TATA, BUSCAME UN SELLO PARTIDARIO EN E. RÍOS PARA PRESENTAR LISTAS Y ACOMPAÑALO A ZACARÍAS AL ASCENSOR QUE YA SE VA”.

La TATA era Elsa Siria Quiroz también conocida como Elsa “Tata” Quiroz, docente y política argentina que ejerció el cargo de diputada nacional por la Coalición Cívica ARI por la Provincia de Buenos Aires. Fue secretaria general del movimiento Argentinos por una República de Iguales (ARI) y tiene una larga trayectoria como docente y militante.

Mas tarde, viendo que su “jugada” no iba y se quedaba sin posible banca, que luego logra, Zacarías retrocede sobre sus pasos y acuerda, no sin antes un pedido meloso de disculpas, presentar listas consensuadas con Carrió, quien tenía representantes propios en distintas ciudades.

Desde aquella oportunidad hasta la fecha, el diputado sigue en ese camino de dejar de lado ideas y principios propios, si los tiene, cuando de ocupar algún sillón se trata.

Que hoy critique estas cosas de funcionarios atornillados, no hace más que demostrar que Zacarías, una vez más, ya pegó un nuevo salto hacia la vereda opuesta a la que le dió su nueva banca, algo que por viejo no deja de indignar, pero al menos Zacarías debería guardar silencio en algunos momentos, so pena de quedar expuesto con sus verdaderas caras del oportunismo.