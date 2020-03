URUGUAY: LACALLE POU ASUMIÓ Y LLAMÓ A LA REGIÓN A DEJAR DE LADO LAS IDEOLOGÍAS

Poco después de asumir el poder y dejar atrás 15 años de gobierno del izquierdista Frente Amplio, el flamante presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, convocó a los países socios del Mercosur a “dejar de lado cuestiones ideológicas” que diferencien a los gobiernos, para concentrarse en “fortalecer” al “bloque comercial en el concierto internacional”. -Nelson Fernández-

Los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; de Chile, Sebastián Piñera y de Colombia, Iván Duque, seguían atentos el discurso de asunción presidencial. En representación de la Argentina viajó el canciller Felipe Solá ya que el presidente Alberto Fernández presidió la apertura de sesiones ordinarias del Congreso argentino.

” No debe importar el signo político de cada uno de los (países) miembros”, dijo Lacalle Pou con el argumento de que ” este mundo con dinamismo moderno obliga a actuar rápido y claro”. Y llamó a “fortalecer la región” y a flexibilizar” normas para permitir “acuerdos bilaterales” de un país socio con otro Estado o bloque. Un claro apoyo para “terminar los procesos del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea”.

La libertad y la defensa de los derechos fueron el eje del discurso del nuevo jefe del Estado uruguayo, que puso fin a un ciclo de tres gobiernos seguidos del izquierdista Frente Amplio.

Lacalle Pou, abogado de 46 años, nacido en un hogar político, legislador desde 2000 y líder del histórico Partido Nacional (blancos), fue investido como presidente, por el senador y expresidente, José “Pepe” Mujica.

El líder blanco llega al gobierno al frente de una coalición inédita, compuesta por cinco partidos: el Nacional, Colorado (otro histórico, que gobernó la mayor parte de la vida republicana), Cabildo Abierto (nuevo lema creado por el exjefe del Ejército, Guido Manini Ríos, que tiene raíces coloradas y blancas), el Partido Independiente (socialdemócrata) y el Partido de la Gente (lema chico liderado por un empresario del sector comercio).

Tras ser investido en el cargo por Mujica, Lacalle Pou dejó claro que no llega al gobierno para borrar todo lo hecho por el Frente Amplio. ” No tenemos complejos refundacionales; no se trata de tierra arrasada”, dijo Lacalle, y agregó un mensaje conciliador: “Hicimos campaña de una manera y lo vamos a continuar; nos negamos a que esta etapa sea cambiar una mitad por otra de la sociedad. La unión es lo que nos piden los uruguayos”.

También asumió la primera mujer electa como vicepresidenta de la república, Beatriz Argimón, que a la vez preside la Cámara de Senadores y la Asamblea General Legislativa (30 senadores y 99 diputados).

En el Parlamento se demostrará si la coalición es eficiente porque el plan de Lacalle Pou es enviar en las próximas horas un proyecto de ley de urgente consideración con más de 400 artículos con reformas en varias áreas, para aprobar en tres meses y comenzar a aplicar esas medidas.

El Frente Amplio es minoría, pero tiene una presencia importante (40% del total de bancas) y desde que se conoció el borrador de las reformas elevó sus duras críticas y advirtió que hará “resistencia” en las Cámaras y con las organizaciones sindicales para evitar aprobar reformas en la educación, la seguridad pública, el aparato del Estado y otros temas. En algunos casos se cita el ejemplo de Chile como modelo de “impedir la pérdida de derechos” y “conquistas sociales”.

Lacalle Pou y Argimón salieron del Palacio Legislativo en un vehículo histórico que se presenta como “la cachila de Herrera”, que es descubierta y les permitió saludar al masivo público que esperaba su pasaje. Es un Ford modelo V8 Club Cabriolet, de 1937, que era de su bisabuelo Luis Alberto de Herrera, histórico caudillo blanco que lideró la victoria nacionalista de 1958 que terminó con 90 años de gobiernos del Partido Colorado.

Fueron acompañados por una escolta de unos 2000 caballos que llegaron de todo el país, con un desfile sin antecedentes en la capital, con gauchos que portaban banderas uruguayas, del Partido Nacional y algunos también de la Argentina y Brasil.

No era un día más: Uruguay dio ayer inicio al octavo gobierno seguido tras el cese de la dictadura militar (1973-1985), lo que configura el mayor período de democracia desde la fundación del Estado Oriental, en 1830. El récord democrático anterior había sido de poco más de 33 años (1899-1933), pero en este caso se completan 35 años seguidos sin interrupción institución alguna, lo que muestra la consolidación republicana uruguaya.

Lacalle Pou se comprometió a ” trabajar por la libertad en todas sus formas” y las enumeró de esta manera: “de vivir en paz”, “de elegir un trabajo digno”, de “darle un techo a la familia”, de “perseguir los sueños personales”, de “expresar las ideas de cada uno sin temor a ser hostigados por quienes piensan distinto”, de “crear, de innovar, de emprender y tender a la excelencia”, de ·criticar al gobierno cuando se lo merezca”, y ·de buscar la felicidad “en cada uno de nosotros por el camino que cada uno elija recorrer”.