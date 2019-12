URRIBARRI PASARÁ LA FIESTA DE FIN DE AÑO FUERA DE ARGENTINA

Sergio Urribarri ayer en Ezeiza, donde viajó para pasar las fiestas de fin de año lejos del país.

El ex gobernador Sergio Urribarri partió -con su esposa y otros familiares- de Ezeiza con rumbo desconocido y lo único seguro es que pasará la fiesta de fin de año fuera del país.

Lejos de los gestos solidarios que demanda la clase dirigente en contextos de leyes de Emergencia, ni el dólar turista frenó a Urribarri para hacerse una escapada a algún lugar lejos de la realidad entrerriana y nacional.

El ex gobernador fue propuesto por el Gobierno Nacional como embajador en Israel, pero, sus credenciales diplomáticas todavía no están formalmente listas, indicó una fuente de cancillería y por eso el Gobierno de Israel todavía no puede otorgar el Placet de estilo que confirma la designación de un embajador argentino en ese país. Aunque tampoco se descarta que haya viajado a esa parte del mundo.

Urribarri enfrenta varias causas judiciales en Entre Ríos, entre ellas, la denominada “Causa de la vaca”, que investiga el desvío de contratos de publicidad en vía pública entre 2010 y 2015 por un monto de 24 millones de pesos.