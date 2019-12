URRIBARRI EMBAJADOR: UN «SALVAVIDAS», DICE PARENTE

La designación del exgobernador Sergio Daniel Urribarri como embajador de Argentina ante el Estado de Israel fue analizado por el exdiputado nacional y exconvencional constituyente radical Rodolfo Miguel Parente como un «salvavidas» que pondrá a salvo al extitular de la Cámara de Diputados de Entre Ríos de las investigaciones penales que avanzan en la Justicia en su contra.

La novedad sobre el destino diplomático la publicó hoy el diario Clarín, que dio cuenta de las sorpresas de los nuevos nombramientos la conforman varios dirigentes peronistas muy conocidos. Entre ellos, Sergio Urribarri?, quien gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015, y ahora fue designado para ir a Israel. En esa misión estaba el también peronista Mariano Caucino, quien debió volver en diciembre porque también tenía un cargo político, perose volvió con honores de los distintos sectores de la política israelí, que destacaron su trabajo.

Parente, que califica como «versatil» al canciller Felipe Sola, recordó que Argentina «fue uno de los primeros países en reconocer al Estado de Israel hace más de 70 años, no merece enviar semejante representante, procesado y a un paso del juicio oral por delitos cometidos durante su última gestión».

El dirigente radical fue diputado a la Legislatura de Entre Ríos y en tal carácter presidente del bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical (UCR) y diputado nacional en los períodos 1985/1989 y 1989/1993. Representó a Entre Ríos en la Convención Constituyente de 1994 que reformó la Constitución Nacional. En dos oportunidades fue concejal en su ciudad de Diamante.

Ahora, enterado del nombramiento de Urribarri como miembro del cuerpo diplomático en el extranjero, sostuvo que «además de este salvavidas arrojado a un más que mediocre político, tendiente a garantizar su impunidad, dudo de la idoneidad del mentado para ejercer semejante responsabilidad en un país ubicado en una zona neurálgica con cuestiones pendientes con sus vecinos y con la Autoridad Palestina y que además sufrió en el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, una tremenda injuria que aún no ha sido esclarecida. Espero que los senadores entrerrianos- no oficialistas- , por lo menos , no voten este acuerdo que les ha sido solicitado».

El «salvavidas» alude a las investigaciones penales que tiene pendiente Urribarri en la Justicia por causas de corrupción. Ya tiene fecha de juicio oral una investigación que busca establecer si hugo pago de coimas en la contratación de publicidad en vía pública; otro expediente espera fecha de juicio: es el que busca establecer si Urribarri pagó con fondos públicos su campaña presidencial para 2015, titulada «Sueño Entrerriano»; y además tiene abierta una causa por supuesto enriquecimiento ilícito.