SERÍA INMINENTE UN PARO DEL CAMPO DESDE EL PRÓXIMO LUNES CONVOCADO POR CRA

En las confederaciones ligadas a CRA no quedaron conformes con el resultado de la reunión de la Mesa de Enlace con Basterra Crédito: Ministerio de Agricultura. -Fernando Bertello-

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) , una de las entidades de la Mesa de Enlace , convocaría mañana a un cese de comercialización de granos y hacienda para faena entre el próximo lunes y el jueves en respuesta a la decisión del Gobierno de aumentar las retenciones a la soja, del 30 al 33%.

Productores de confederaciones de la entidad en Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, entre otras provincias, plantearon a las autoridades de CRA, que conduce Jorge Chemes, avanzar en una medida de fuerza. “Es inminente”, dijo una fuente del interior al tanto de las tratativas en la entidad. De esta manera, CRA avanzaría con una medida de fuerza pedida por los productores en diferentes asambleas. Resta ver si Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y la Sociedad Rural Argentina (SRA) se suman a la protesta.

La Mesa de Enlace quedó en el centro de una polémica con productores autoconvocados luego de la reunión de anteayer con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, que si bien anunció una suba de retenciones a la soja del 30 al 33%, también comunicó un sistema de compensaciones para unos 42.000 productores que representan el 74% de los agricultores del cultivo y el 23% de su cosecha.

Productores autoconvocados de diversas regiones consideraron que la Mesa de Enlace tendría que haber tenido una mayor firmeza ante el Gobierno e interpretado el pedido de asambleas que reclamaban un cese de comercialización si se incrementaban los derechos de exportación. Más allá de la promesa de las compensaciones, los productores dicen que eso no les cierra.

En tanto, Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), señaló que su entidad hará un paro sola si la Mesa de Enlace o Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), a la que está adherida, no convocan a un cese de comercialización. “Si la Mesa de Enlace o CRA no deciden un paro, Carbap lo hará sola”, dijo. Luego agregó: “El anuncio no conforma, desembocamos en una medida de fuerza”.

“Una vez más, el gobierno acude a mentiras para confundir a la sociedad. Mienten cuando dicen que bajan retenciones a economías regionales, cuando ya sabemos que lo que baja ahora es lo que subieron en diciembre. Mienten cuando dicen que le van a devolver retenciones al mediano productor de 500 a 1000 t porque en esa franja, si le devuelven, quedan entre 28% y 30%, suma que ya lo habían llevado en diciembre. Mienten cuando dicen que le van a devolver 12 puntos al pequeño productor, porque ya lo hemos vivido en la etapa anterior donde la mitad de los productores no vieron un peso”, dijeron Autoconvocados del Norte de Buenos Aires.

En un documento, luego criticaron a la Mesa de Enlace, de quien dijeron que “no entiende lo que se vive en el campo. No entiende que no estamos reclamando solo por tres puntos. No entiende que hay un desdoblamiento cambiario, que es peor que las retenciones y aun más para las economías regionales. No entiende el pedido de los productores de medidas concretas, ante la falta de diálogo. No entiende que el Estado quiere ir por todos los recursos del interior”.

Los productores autoconvocados Ruta 9 y 178 también criticaron a la Mesa de Enlace. Alertaron que las posturas de los productores no están siendo escuchadas.

“Nos están transformando en esclavos, en idiotas útiles, usan y abusan tanto de nuestra capacidad de trabajo como de nuestra poca capacidad de protesta, para mantener este déficit de décadas del cual no fuimos nunca culpables”, afirmaron los autoconvocados de Ruta 9 y 178.