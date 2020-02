SE POSTERGÓ EL ANUNCIO DE LA SUBA DE LAS RETENCIONES A LA SOJA TRAS LA REUNIÓN ENTRE LA MESA DE ENLACE Y EL GOBIERNO

Luego de tres horas de reunión entre los dirigentes agropecuarios y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, se confirmó que el aumento de las retenciones no estará incluido en el mensaje del presidente al Congreso del próximo domingo. Mientras tanto, el interior pide profundizar la protesta gremial.

La reunión entre el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y los integrantes de la Mesa de Enlace dejó en suspenso la posibilidad de que las retenciones a la soja se incrementen 3 puntos porcentuales, de 30 a 33%, según se había adelantados desde diversas fuentes oficiales.

“No hay ninguna decisión tomada. Hoy está todo en análisis, no hay ningún número definido. Me voy un poco más tranquilo de lo que vine. De acuerdo a las noticias que teníamos, íbamos a tener un anuncio el próximo domingo. Nos confirmaron que no va a ser así”, señaló a los periodistas Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) al retirarse del ministerio de Agricultura. La referencia al domingo alude a que se esperaba que el presidente Alberto Fernández anunciara el incremento durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

“No va a haber ningún anuncio hasta que no terminemos de cerrar un número. Por eso nos vamos a volver a reunir la semana que viene. Nuestro objetivo es que el 3% de la soja no sea llevado adelante. El ministro Basterra lo va a discutir con el equipo de Economía”, agregó Chemes, quien enfatizó que el contacto con el gobierno seguirá en pie.

Chemes le pidió “un par de días, nada más” a los productores que impulsan medidas de fuerza, las que no descartó que se produzcan en caso de que no se alcance un acuerdo.

Señaló que la dirigencia agropecuaria apunta a “lograr un cronograma de reducción de retenciones para disminuir la carga impositiva” y que en pocos días se volverá a abrir el registro de declaraciones juradas de ventas al exterior, que el gobierno había cerrado pocos días atrás.

El encuentro se realizó en el ministerio de Agricultura y en representación de los productores, además del ya mencionado Chemes, asistieron el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina; el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, y el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Carlos Iannizzotto.

Los dirigentes del campo, antes de ingresar a la reunión, habían expresado el “desencanto y la sorpresa” por la decisión del gobierno de cerrar ayer los registros de declaraciones juradas de ventas al exterior, que significa el paso previo al anuncio del aumento de las retenciones. Desde Confederaciones Rurales Argentinas manifestaron que el gobierno “traicionó y engañó al campo” con las decisiones que ha tomado en las últimas horas. El cierre del registro, según explicaron los dirigentes al retirarse de Agricultura, será revertida en breve.

“Los registros no pueden estar cerrados por mucho tiempo, es una dificultad muy grande que a veces se traduce incluso en baja de precios, como ha ocurrido hoy, y los perjudicados somos los productores” dijo tras la reunión Pelegrina, de la Sociedad Rural. “El lunes nos vamos a juntar nuevamente. Y nuestra posición va a seguir siendo la misma: además de que no hay que aumentar el 3% en el caso de la soja, tenemos que ir hacia un cronograma claro de eliminación de las retenciones y hacia un cambio impositivo con una virtuosidad mayor, basado en un impuesto más coparticipable como es el impuesto a las Ganancias. Necesitamos un esquema que incentive la producción y las exportaciones”, agregó el titular de la SRA.