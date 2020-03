SALDUNA: “LOS ABUSOS DEL CURA ILARRAZ ESTÁN TOTALMENTE PROBADOS”

Presidió el tribunal que terminó de definir la condena al pedófilo.

El presidente del Tribunal subrogante en la causa por abusos contra el cura Justo José Ilarraz, Bernardo Salduna, precisó que los abusos contra menores están definitivamente acreditados y que sobre ello no hay discusión.

Explicó que la tarea del Tribunal se abocó actualmente al planteo del defensor de Ilarraz, Jorge Muñoz, que es la prescripción de la causa por el paso del tiempo.

Salduna detalló que en esta instancia “la defensa del sacerdote Ilarraz no cuestionó los hechos de que se le indilgan y que la sentencia de casación tuvo por probados. Quiere decir que los abusos perpetrados contra menores en el Seminario están definitivamente acreditados. Firmes y consentidos, y sobre esto no hay discusión”, dijo el vocal e indicó: “Lo único que planteó el defensor del Ilarraz es la prescripción. Es decir, que, por el paso del tiempo, no es posible aplicar pena por este delito”.

Luego, explicó: “Ahora bien, hay dos teorías al respecto: para algunos, como se trata de un hecho gravísimo, abuso sexual reiterado de chicos menores de edad, es algo aberrante, asimilable a un delito de lesa humanidad, y por tanto, imprescriptible. El problema está que, de acuerdo a Tratados internacionales y fallos de la Corte Suprema argentina, el delito de lesa humanidad sólo puede consistir en un ataque contra un grupo civil y desde el Estado contra sus ciudadanos”.

“La pregunta del millón es ¿pueden los jueces extender esta calificación a otros tipos de delitos extremadamente graves, aberrantes y repulsivos como este, que nuestra justicia ha probado?. Nosotros, el Tribunal que presidí, no nos pronunciamos sobre esta cuestión”, indicó Salduna. Y, agregó: “Eso, porque entendemos que ya lo hizo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, por mayoría voto Dres. Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak, y disidencia del Dr. Daniel Carubia”.

“El tema está fuertemente controvertido hace poco en el caso del pediatra Cirulnik, que abusó chicos de una escuela judía, la Cámara Nacional Penal de Apelaciones lo declaró prescripto porque habían pasado más de doce años. En otra causa, se estableció que, pese al paso del tiempo, se podría investigar, pero no penar al acusado. En nuestra propia provincia no hay un criterio definido: el Dr. Carubia en su voto declaró prescripto el delito. Lo mismo hizo el Dr, Miguel Giorgio y otros camaristas, al resolver en apelación”, recordó a esta Agencia.

Y, dijo: “Yo creo que sea en esta o en otra causa, el tema tendrá que ser definitivamente dilucidado en nuestro máximo Tribunal: la Corte Suprema de Justicia. Cuando el tema de la prescripción fue planteado en la causa Ilarraz, la Corte no lo trató por motivos formales.”

“Yo no estoy de acuerdo para nada, porque es un disparate mandar practicar una investigación, producir pruebas, llamar testigos, etc, para después, a lo mejor, terminar diciendo que está prescripto y todo queda en la nada. Eso debió resolverse de entrada, no se hizo, y la Corte ahora deberá decidir”, concluyó Salduna.