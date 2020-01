S.O.S BIOCOMBUSTIBLES: BOLZÁN ALERTA POR PLANTAS PARALIZADAS Y EMPLEOS EN PELIGRO

El empresario pide que la Provincia intervenga. Exigen a Nación actualizar el desfasaje de precios que los obliga a parar la producción. -Nahuel Amore–

“Es un pedido de socorro, un S.O.S”. Así describió el empresario Héctor Bolzán la situación crítica que declaran los productores de biocombustibles del país. El problema, según cuestionan, es la decisión del Gobierno nacional de no publicar los precios actualizados de los productos utilizados para el corte de naftas, lo cual los sumerge en un atraso de costos y obliga a paralizar sus plantas, con el peligro de los miles de puestos de trabajo. Por ello, también interpelan al Gobierno provincial.

El Grupo Bolzán es uno de los dos productores de biodiésel de Entre Ríos que, en su conjunto, aportan unas 250 toneladas diarias para las empresas petroleras. Sin embargo, en diálogo con DOS FLORINES, el titular de la firma advirtió que “hace cinco meses que las plantas están paradas”, debido a la política de congelamiento de tarifas. En el mientras tanto, reconoció, el mercado funciona con “algunos stock que han quedado de remanente de cuando se estaba trabajando”.

“El sector está totalmente en crisis, con los últimos cuatro meses de la gestión de Macri parados. Y con las nuevas autoridades hasta el momento no tenemos respuestas de qué va a pasar con el sector. Estamos en una situación de crisis muy grande, donde realmente esto está parado totalmente y no se está cumpliendo la ley de biodiésel”, denunció el titular de la empresa nacida en Aldea María Luisa.

La falta de publicación de precios regulados bajo la Resolución 83/2019 es el quid de la cuestión, que esconde intereses cruzados con las petroleras. “Hay una fórmula en la Resolución por la cual todos los meses deberían poner los precios del biocombustible. Esa Resolución no se está teniendo en cuenta y directamente no podemos producir”, aseguró, y explicó: “Los precios que han puesto últimamente no corresponden con los que se deben calcular, son menores, están totalmente desfasados”.

Peligro

Ante este escenario, Bolzán fue más allá y alertó por los empleos que están en juego. “Lamentablemente no se está cumpliendo y por eso el sector lleva cinco meses de estar con las plantas paradas, con todo lo que eso significa. Al personal se lo está manteniendo, pero ya la situación es grave para todas las empresas. Hay empresas que empezaron a despedir gente”, advirtió.

Consultado por los números de personas que viven de esta producción en Entre Ríos, contabilizó: “Son 60 personas con empleo directo que están en juego. Hay otros empleos indirectos, de 60 transportistas, que están contratados”, precisó.

Con este panorama, apuntó a la administración de Gustavo Bordet para que sea un actor más en el reclamo al equipo de Alberto Fernández. “Estamos tratando de que las autoridades provinciales gestionen para que las fuentes de trabajo no se caigan. Queremos que la Provincia gestione a nivel nacional para que no se caiga la industria del biodiésel, con los puestos de trabajo que genera y los impuestos también que se está perdiendo la Provincia”, analizó.

Reclamos

Otro de los pedidos que maneja el sector es la posibilidad de aumentar los porcentajes de corte con biocombustibles: que pasen de 10 y 12% para la nafta y el gasoil, respectivamente, a un 15%, lo cual dinamizaría aún más la cadena. “Las plantas están en condiciones de proveer de biocombustibles. Sería bueno, para que todas las pymes funcionen, que es lo que se buscaría”, indicó, aunque remarcó que para ello, primero, debe reactivarse la producción con valores acorde al contexto inflacionario.

Bolzán también cuestionó que la crisis termina afectando a los más pequeños, en contradicción con el espíritu de la normativa. “Las grandes están aportando para el corte. No debería ser, porque la ley se hizo para pymes, para dar valor agregado. Como siempre, esto lleva a la concentración. Las grandes se terminan comiendo a las pymes”, cuestionó.

En este sentido, solicitó incentivos para que las pequeñas y medianas empresas puedan continuar trabajando. De hecho, señaló que “las inversiones que se han hecho aportando al crecimiento del sector, se están cayendo”.

Otro de los problemas que los afecta es el financiero, como ocurre con el resto de las actividades económicas. “El financiamiento es muy carísimo. Hoy es un salvavidas de plomo porque las tasas son muy muy elevadas”, indicó.

Por otro lado, el empresario recordó una problemática que agobia al sector privado. “La presión impositiva no va más. Las pymes de todo el sector, de la producción, están agotando todos los recursos. El Gobierno debería tomar algunas medidas. No hay posibilidades de que el sector soporte más impuestos. Estamos perdiendo un 10%. Eso se ve en la falta de caja de las empresas que tienen que recurrir a los bancos con estas tasas”, planteó.

Carta a Nación

La carta que la cámara que nuclea a los productores de biocombustibles de la Argentina envió al secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani, en la que describen con preocupación el escenario que atraviesa el sector. A continuación, el texto:

“Nos dirigimos a Ud, en representación de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), y ante la desesperante situación que nos aqueja. Venimos de un período de Gobierno donde el sector ha sido vapuleado permanentemente. Se nos ha congelado reiteradamente el precio para proteger el bolsillo del sector petrolero, a sabiendas de nuestra imposibilidad para absorber variaciones cambiaras debido a nuestro tamaño empresario y nuestra insignificante influencia en la estructura de costos.

Actualmente todas nuestras plantas están paralizadas o liquidando los stocks para cubrir necesidades financieras. Sabemos y entendemos perfectamente el contexto de crisis que atraviesa nuestro país. Nuestras empresas son PYMES, localizadas en el interior del país, que aydarán a dinamizar pequeñas localidades muy golpeadas y que por el contrario, si continuamos con nuestras industrias paralizadas no hace más que agravar aún más la situación.

Nuestro pedido concreto es la inmediata publicación del precio del mes de enero, restituyendo la fórmula establecida por la Resolución 83/2019 y eliminando inmediatamente la establecida por disposición 23/2019, la cual no representa en absoluto nuestra estructura de costos. Esto último fue explícitamente reconocido por altos funcionarios del gobierno anterior, que sabían el daño que nos provocaban pero que igualmente arbitraron en favor de los intereses del sector petrolero y en contra del empresariado PYMe del Interior del País, prometiendo que su aplicación sería transitoria.

Solicitamos su Urgente intervención y aguardamos se nos conceda la audiencia solicitada en anteriores notas”.