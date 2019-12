ROBERTO NIEZ: ¿YO SEÑOR? ¡¡¡NO SEÑOR!!!

El aún presidente de la CTM, delegación argentina, en declaraciones a un medio local, aquellos “amigos” de nota amable, se explayó sobre su tipo de gestión al frente del organismo. Tal vez hubiese sido mejor un manto de silencio final. (J.M.H.)

Casi de salida del cargo, en el que sigue sentado sin explicar porque no presentó la renuncia, como muchos funcionarios macristas si lo hicieron, Niez se permitió pontificar sobre su forma de gestionar CTM, en detrimento de metodologías que endilga a quienes hoy le dan ordenes de como gestionar y el acata.

Dijo el presidente de la Delegación Argentina ante la CTM en la gestión AF:

“No usamos Salto Grande como una herramienta para hacer política partidaria”, para luego acotar “administramos con responsabilidad lo que es de todos en pos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región de Salto Grande”.

A lo largo del resto de la nota, Niez intenta denodada e inutilmente despegarse de esa metodología que tanto dice repudiar, enumerando hechos de cuestionadas prioridades, ya que cita realizaciones que claramente corresponden a otros estamentos de gobierno, o bien recuerda otros que son bastante parecidos con lo que dice reprochar, como cursos de “capacitación”, ayuda a instituciones, etc, etc.

Se olvidó sin embargo de poner en la columna de los logros, su denodado esfuerzo para que no se conozca su sueldo y viaticos mensuales, más allá de su caracter aún vigente de funcionario público, lo cual debería llevarlo a mostrar en forma completa sus ingresos por el cargo.

Pero lo mas grave es que mezcla todo creyendo que es lo mismo renegar de “peronismo explícito” por su variante prolija, con “No usamos Salto Grande como una herramienta para hacer política partidaria”, o “administramos con responsabilidad lo que es de todos en pos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región de Salto Grande”.

Se equivoca R. Niez, usó a CTM como “herramienta de política partidaria”, cuando permitió durante toda su gestión que su gobierno central le pagué el megawatts/hora a precio vil, en detrimento de beneficios genuinos para toda la región.

El sr Niez se hizo cargo de la delegación argentina de CTM, recibiendo por parte de su gobierno PRO $120 por megawatts/hora, y va a dejar el cargo recibiendo $480 por megawatts/hora generado por Salto Grande, cuando en ese período el precio de mercado de ese megawatts/hora fue de $800 a los actuales $2200, valores por lo que se debían liquidar tanto regalías como excedentes generados por la represa que aún gerencia en este lado del río.

Nunca planteó esa diferencia de precios implementada por su gobierno, en continuación del anterior período al que dice repudiar. Nunca documentó la deuda generada por mal liquidación de precios. Nunca inició presentación judicial alguna en el mismo sentido, aunque mas no sea para dejar alguna constancia.

Esa forma suya de no hacer lo que se debe sr Niez, es una de las tantas formas de hacer del lugar que ocupa, una “herramienta de política partidaria”, ya que favoreció a quienes allí lo pusieron desde el poder central, perjudicando no a CAFESG, no a un gobierno local y provincial de otro signo, perjudicó enormemente a toda una región que necesitaba y necesita imperiosamente sus legitimos derechos de recibir correctamente liquidados los fondos que les corresponden.

El hecho determinante de no defender los legitimos derechos que por ley le corresponden a la región, en concepto de regalías y excedentes de Salto Grande en todos los ámbitos, aún en los escritorios de su propio gobierno, nada tienen que ver con su expresión de “administramos con responsabilidad lo que es de todos en pos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región de Salto Grande”.

Usted no defendió con responsabilidad lo que es de todos, usted defendió desde su omisión y silencio, una política centralista del gobierno de Macri, ya que si vamos a las cifras que debió recibir esta región durante su gestión, si se hubiesen liquidado regalías y excedentes como corresponde y como la ley lo indica, esa cifras demostrarían que lo que usted enumera como “acción de gestión” son simples migajas comparadas con las que nos corresponde.

El sr Niez confunde todo esto, como confunde buenos modales con buena persona, solo anhelo que, a propósito de las “tradicionales fiestas”, el presidente de la delegación argentina, así como sale presuroso a levantar banderas chiquitas y mínimas de su accionar, también asuma su responsabilidad central en lo que omitió, no pudo, o no quiso hacer, tal vez así la sociedad concordiense salga de esa duda entre buenos modales y buena persona.