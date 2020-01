ROBERTO BEHERÁN: “SEGUIMOS TENIENDO UNA INCOMPRENSIÓN POR PARTE DE LA REGIÓN” EN EL TEMA ENERGÉTICO Y CTM”

El ex Delegado Argentino ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, se refirió sobre el costo de la energía eléctrica en Entre Ríos, y opinó además sobre las políticas que se debería reclamar y aplicar desde la represa hidroeléctrica binacional de nuestra región.

En este sentido, Roberto Beheran, ex titular del ente binacional, manifestó que “en realidad yo creo que hay muchas cuestiones de la Comisión Técnica Mixta que quedaron en el tiempo cuando estuvimos en la delegación Argentina, lo cual fue alrededor de un año y medio entre los años 1999 y el año 2000. Nosotros hicimos un relevamiento total de todo lo que había que hacer a corto, mediano y a largo plazo”, recordó.

“Pasado el tiempo -dijo- veo que esas cuestiones quedaron en el olvido y va pasando el tiempo, han pasado muchos años de que la represa está en funcionamiento y habría que hacer nuevamente un relevamiento completo para ver que es lo que concretamente se necesita en la represa”, y mencionó que “esto repercute en el costo actual de la energía para nuestra región”.

Beheran puntualizó que “a mi criterio habría que hacer una cantidad de retoques porque seguimos teniendo una incomprensión total de la región en relación al tema de la energía y es una pena que después del enorme esfuerzo que hizo la región desde los años 40 en adelante cuando se firmó el convenio del 46, para que se construyera la represa y se lograra el desarrollo regional.

Pero lamentablemente una vez que se puso en funcionamiento la represa y se amortizaron los gastos en el año 94; ya en la época de Menem, se dictó la ley 24065, que le sacó la comercialización, la distribución, y hasta por notas reversales le sacó hasta la facturación”, y aseguró que “CTM no factura, no comercializa, no vende, y en consecuencia se cobra en Rosario, de ahí se manda el dinero a la Secretaría de Energía de la Nación, y a Salto Grande lo que le mandan es la plata para gastos de conservación y mantenimiento”, recordó y aseguró que “el gobierno provincial está pagando hasta los sueldos de CAFESG, no hay obras, hay una infraestructura y no se le reclama a la Nación lo que realmente correspondería”, espetó.

Del mismo modo el ex referente de la CTM, señaló que “lo que hay que reclamarle a la Nación, sería aclararles que si necesitaban los fondos porque había crisis o lo que fuera, lo que habría que hacer es sentarse con las autoridades nacionales y decirles que la plata que tendría que haber ingresado desde los años 2003 y 2004, que digan en que tiempo la van a amortizar ya que esa deuda debería estar paga”, aseguró.