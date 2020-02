REFUERZAN CAMPAÑA DE PREVENCIÓN ANTE LA LEISHMANIASIS

El Intendente Alfredo Francolini encabezó una reunión de trabajo con distintas áreas de la Municipalidad, para renovar y reforzar las estrategias ante la problemática que representa la enfermedad de leishmaniasis.

De la reunión de trabajo, en la que se definieron diferentes acciones a llevar adelante, participaron además la Coordinadora Departamental de Salud de la Provincia, Dra. Susana Calvo, y el Dr. Carlos Pierrestegui, representante del Colegio de Veterinarios de Entre Ríos. La articulación entre Municipio, Provincia y los profesionales del sector privado es fundamental, se destacó.

Leishmaniasis es una enfermedad producida por un parásito que se aloja en los perros y es transmitida por la picadura de un flebótomo, insecto similar a un mosquito, que requiere sangre para poder reproducirse. Transmitida a los humanos puede ocasionar seria y complejas dificultades.

«Cuando se articula lo privado con las diferentes áreas públicas como salud, epidemiología, ambiente y servicios públicos, se puede realizar un trabajo en conjunto en la lucha contra la Leishmaniasis”, destacó Amadeo Cresto, secretario de Desarrollo Social. “Se trata de una enfermedad que no se puede erradicar, pero sí se la puede controlar trabajando en el desmalezamiento y la limpieza de microbasurales y promoviendo la tenencia responsable de mascotas. Es importante que cada vecino colabore activamente”, precisó.

Por otro lado, el titular de la cartera municipal de Desarrollo Social hizo mención a los ejes de trabajo que van a implementar desde su área: “Nosotros desde la Secretaria de Desarrollo Social vamos a hacer un trabajo importante en cuanto a la concientización y principalmente en la educación. La otra pata importante son las castraciones, en la que vamos a tratar de aumentar el número de castraciones anuales que realizamos”, dijo.

En cuanto a los sintomas que presenta la enfermedad, el Dr. Carlos Pierriestigui, representante del Colegio de Veterinarios de Entre Ríos, destacó lo siguiente: “La sintomatología es variable y hay perros que no tienen síntomas pero que sí tienen la enfermedad. Los síntomas son principalmente cutáneos, heridas que no cicatrizan y que no suelen estar siempre ulceradas. Asimismo, van perdiendo el pelo, padecen un adelgazamiento rápido y crecimiento de las uñas. A su vez, tienen un periodo de vida y luego la enfermedad lamentablemente los mata», explicó.

El profesional hizo referencia al trabajo en conjunto que llevan adelante el Municipio, el Gobierno Provincial y los veterinarios de la ciudad: «Fundamentalmente trabajamos en la difusión y la educación a los propietarios de perros y la tenencia responsable. Quien tiene un animal debe cumplir con todos los protocolos para que esta enfermedad se contagie lo menos posible».

Medidas para controlar y prevenir la enfermedad

La mejor forma de prevenir la Leishmaniasis es evitar que los mosquitos nos piquen y cuidar bien a los animales, especialmente a los perros. Además, es importante aplicarse periódicamente repelentes y evitar, en la medida posible, que los animales duerman al aire libre, dada la actividad nocturna del mosquito. También, es fundamental mantener el pasto corto en los patios, limpiar hojarascas y no acumular ramas o lugares donde el mosquito pueda reproducirse. Es aconsejable además el uso de pipetas y la colocación de collares repelentes en las mascotas para reducir las posibilidades de que el perro sea infectado.

De la reunión de trabajo participaron, además de los mencionados, el secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza, el secretario de Salud y Deportes Mauro García, el coordinador general de la Unidad de Desarrollo Ambiental Martín Armanazqui, el subsecretario de Servicios Públicos Oscar Santana, el equipo de Veterinaria Municipal y de Epidemiología, entre otros.