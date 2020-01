REALIZAN DISTINTAS OBRAS EN LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO

En vacaciones se trabaja intensamente en las reparaciones y obras en las escuelas del departamento.

Sobre las tareas que se están realizando, el Profesor Fabián Vallejos, como titular de la Dirección Departamental de Educación de nuestra ciudad, dijo ante cronistas de este medio que “justamente mantuvimos una reunión con el ministro para hablar sobre esta situación de las obras que paran un poco a fin de año por las fiestas, pero ahora ya esta semana están nuevamente arrancando las empresas a trabajar en las obras que estaban listas para que se siguieran”, aseguró.

“Desde la Departamental estamos trabajando con todo lo que el Plan Verano, sobre todo en lo que tiene que ver con la puesta en condiciones de las escuelas para poder dar inicio el ciclo lectivo 2020. Esto tiene que ver con la limpieza de tanques, corte de pasto y arreglos menores que se realizan en las escuelas”, aseguró Vallejos.

Del mismo modo recordó que “nosotros tenemos una cuadrilla en la departamental de escuelas que trabaja justamente para no entorpecer después en el ciclo lectivo de clases para no interferir el normal desenvolvimiento de las mismas -recalcó- no queremos interferir en el ciclo lectivo y estamos aprovechando este momento para hacer esas tareas”.

ESTÁ GARANTIZADO EL SERVICIO DE LOS COMEDORES EN VACACIONES

En este sentido, el profesor Vallejos destacó que “el servicio en los comedores para los chicos está garantizado, inclusive hay una circular del CGE (Consejo General de Educación) donde está garantizado el servicio de las escuelas que ya tenían comedores, como también de las escuelas que incorporaron el comedor los días sábados por la situación que está viviendo el país y sobre todo en el departamento Concordia”, destacó.