QUIÉNES SON LOS ARGENTINOS CLASIFICADOS PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la cita máxima del deporte, hasta el momento, tiene asegurada la presencia de 118 atletas argentinas en 16 disciplinas. La ceremonia inaugural será el 24 de julio y finalizará el 9 de agosto

Selección femenina de voleibol

Después de su primera experiencia olímpica en Rio 2016, Las Panteras sufrieron un proceso de cambio: a principios de 2019 se fue el entrenador Guillermo Orduna, reemplazado por Hernán Ferraro, histórico armador de la selección masculina. En su estreno como DT de un equipo femenino y de un conjunto nacional, la selección ganó el preolímpico que se disputó en Colombia y logró la plaza continental para el voleibol femenino.

Selección masculina de handball

El conjunto conducido por el español Manolo Cadenas dio el golpe en el handball masculino de los Juegos Panamericanos Lima 2019: tras la sorpresiva derrota de Brasil en manos de Chile, Los Gladiadores jugaron el partido por la medalla dorada y el pasaje a Tokio 2020 contra la selección trasandina. Con una gran actuación de Diego Simonet -la figura de uno de los mejores equipos del balonmano europeo-, que anotó 11 goles, el equipo masculino venció 31-27 a Chile y volverá a ser olímpico al igual que lo hizo en Londres 2012 y Rio 2016.

Agustín Vernice – Canotaje

Tras coronar una gran actuación en los Juegos Panamericanos -se consagró campeón en la categoría K1 1000 y K2 1000 en compañía de Manuel Lascano-, el palista de 26 años oriundo de Olavarría estiró su buen momento en el Mundial de canotaje de Szeged, Hungría: terminó en el puesto 9 del K1 1000 y, gracias a la redistribución de plazas mundiales, se aseguró su plaza para lo que será su estreno en los Juegos Olímpicos.

Delfina Pignatiello – Natación

Una de las mejores exponentes del deporte argentino tendrá su primera prueba en los Juegos Olímpicos. Después de su participación en Buenos Aires 2018, la edición olímpica para jóvenes de entre 15 a 18 años que se realizó en la capital argentina, la nadadora logró la marca mínima clase A para los 400 y 800 metros libres -dichos registros los consiguió en el torneo Mare Nostrum que se realizaron en Mónaco y Barcelona- y también para la competencia de los 1.500 metros libres.

Selección masculina de hockey sobre césped

Los campeones olímpicos en Rio 2016 estarán en Tokio 2020 para defender su medalla de oro. Tras el título histórico en los primeros Juegos Olímpicos que se organizaron en Sudamérica, el ahora equipo de Germán Orozco logró la clasificación en los Juegos Panamericanos. Después de ganar todos sus partidos por amplio margen, Los Leones superaron 5-2 a Canadá en la final de Lima 2019 y sacaron los pasajes para competir en Japón.

Martina Dominici – Gimnasia artística

A lo largo de todo el ciclo olímpico para Tokio 2020, Dominici trabajó para ser la mejor gimnasta del país. Y lo logró. Después de ganar la medalla de oro en la prueba All Around -competencia que combina los cuatro aparatos de la gimnasia femenina- de los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018, y de ser la mejor representante en los Panamericanos de Lima 2019, Martina logró su clasificación olímpica en el Mundial de Stuttgart: con 20 pasajes olímpicos en juego para las atletas que no tenían cupo, la argentina logró el séptimo mejor resultado entre dicho grupo. Terminó en la posición 31 de la prueba general y selló su objetivo olímpico.

Selección masculina de rugby seven

En el recuerdo quedará que Los Pumas 7 fueron los primeros argentinos en clasificar para Tokio 2020. En los primeros días de agosto de 2019, antes de viajar con destino a Lima para coronarse campeones panamericanos, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora ganó el preolímpico continental que se disputó en Santiago de Chile y se quedó con la única plaza continental. Tras el diploma olímpico que consiguieron en Rio 2016 -cayeron con Gran Bretaña en los cuartos de final-, el objetivo del seleccionado de rugby seven será buscar subirse al podio olímpico en Japón.

Fernanda Russo – Tiro deportivo

Después de hacer historia con en su debut olímpico con sólo 16 años -terminó entre las 20 mejores tiradores en los Juegos Olímpicos Rio 2016-, Fernanda Russo lo volvió a conseguir: en la prueba individual del rifle de aire 10 metros de los recientes Juegos Panamericanos que se disputaron en Lima, la riojana terminó en el tercer puesto: además de ganar la medalla de bronce panamericano, también ganó una plaza olímpica para estar en Tokio 2020.

Selección masculina de ciclismo

A finales de octubre del 2019, la Unión Ciclista Internacional (UCI) hizo oficial el ranking de clasificados para los Juegos Olímpicos y Argentina, gracias a terminar en el puesto número 49, se aseguró una plaza para la competencia de ruta. El equipo argentino alcanzó dicha ubicación después de sumar los puntos necesarios a lo largo de la temporada, gracias a la participación en diferentes carreras en las que compitieron Eduardo Sepúlveda, Nicolás Tivani, Nicolás Naranjo, Tomás Contte, Rubén Ramos, Laureano Rosas, Juan Pablo Dotti y Maximiliano Richeze, un ciclista de reconocimiento internacional y que se coronó campeón en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Selección femenina de hockey sobre césped

Las Leonas son sinónimo de histórica olímpica en Argentina. Medallista desde los Juegos de Sydney 2000 hasta Londres 2012 de manera consecutiva, lo sucedido en Rio 2016 marcó un cambio de era: por primera vez en cuatro Juegos Olímpicos consecutivos, el seleccionado femenino de hockey sobre césped no luchó por una medalla olímpica. Después de la etapa de Agustín Corradini como entrenador del equipo -estuvo al frente por dos años-, a fines de 2018 regresó Carlos Retegui con el objetivo de lograr lo que consiguió con las varones en la última versión olímpica: subirse a lo más alto del podio. La clasificación a Tokio 2020 las obtuvieron con el título en los Juegos Panamericanos.

Nadia Podoroska – Tenis

A diferencia de ediciones anteriores, el tenis de los últimos Juegos Panamericanos tuvo un cambio rotundo en su formato. Los campeones en Lima 2019 iban a asegurarse una plaza olímpica y eso fue lo que hizo Nadia Podoroska. La oriunda de Rosario, Santa Fe, ganó la medalla de oro en el singles femenino para quedar a un paso de su participación en Tokio 2020. ¿Qué deberá hacer para no perder la plaza? Terminar entre las mejores 300 del mundo en el ranking que cerrará el 8 de junio de este año y aguardar que el tenis argentino no complete los cuatro cupos que le corresponden al país en la clasificación de la ITF.

Selección masculina de voleibol

En Ningbo, China, el voleibol masculino rubricó su clasificación a Tokio 2020. En uno de los preolímpicos mundiales organizados por la Federación Internacional, el conjunto dirigido por Marcelo Méndez ganó el torneo clasificatorio para quedarse con la plaza en juego. Tras ganarle a Canadá y Finlandia por 3-1, el último encuentro del certamen fue un mano a mano ante los locales. Gracias a una gran actuación de Facundo Conte en el ataque, y con el armado de Luciano De Cecco, el seleccionado venció 3-2 al equipo chino para confirmar su presencia en los Juegos Olímpicos.

Selección masculina de básquet

Tras la obtención de la medalla dorada en los Juegos Panamericanos, el equipo dirigido por Sergio Hernández viajó a China con la clasificación olímpica como primer objetivo. Después de superar la primera fase del Mundial, ya en los cuartos de final, una victoria de Estados Unidos ante Brasil le aseguró a Argentina una de las dos plazas olímpicas en juego. De la mano de Luis Scola -será su último torneo con la Selección- y Facundo Campazzo, el seleccionado intentará volver a ganarle a potencias del mundo del básquet para soñar en la capital japonesa.

Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli – Vela

En Rio 2016, la dupla que compitió en la prueba Nacra 17 hizo historia para el deporte argentino con la medalla de oro que logró en la Bahía de Guanabara. El navegante, que ya tenía dos podios olímpicos, se recuperó de un cáncer y en dúo con la rosarina se subieron a lo más alto del podio. De cara a Tokio 2020, donde buscarán volver a subirse al podio, Lange y Carranza se aseguraron la plaza después de terminar en la tercera colocación en el Mundial de Aarhus, Dinamarca, que se realizó en agosto de 2018.

Joaquín Arbe y Eulalio Muñoz – Maratón

Dos nuevos nombres en la distancia de 42,195 kilómetros se aseguraron su lugar para los próximos Juegos Olímpicos. El chubutense Arbe llegó en el séptimo lugar de la maratón de Buenos Aires y, gracias a su marca de 2 horas con 12 minutos y 21 centésimas, logró el registro para Tokio 2020 requerido por la federación internacional de atletismo. Lo mismo ocurrió con Muñóz. El nacido en Gualjaina, un pequeño pueblo de poco más de 1.000 habitantes ubicado en la meseta central de Chubut, bajó siete segundos su mejor marca en el maratón de Valencia -marcó un tiempo de 2 horas 11 minutos y 23 centésimas- y sacó pasaje olímpico.

Equipo de salto masculino – Ecuestre

José María Larocca era el único en lograr la clasificación olímpica para Tokio 2020. Después de terminar en el segundo puesto de la prueba individual de sato en los Juegos Panamericanos, el jinete que reside en Suiza se ganó un lugar en la competencia individual masculina que se realizará en la capital de Japón. Pero una situación de doping positivo cambió el escenario para la equitación argentina: el equipo de salto -compuesto por el propio Larocca, Martín Dopazo, Matías Albarracín y Carlos Cremona- se vio beneficiado porque uno de los jinetes del equipo de Canadá dio positivo en un control en Lima 2019 y esto le permitió subir del quinto al cuarto puesto en la prueba grupal, lo que aseguró la plaza para el equipo masculino.

Sergio Alí Villamayor – Pentatlón moderno

El representante del Ejército Argentino cortó una larga racha de Juegos Panamericanos sin medallas para el pentatlón moderno de Argentina. Tras 68 años, Villamayor terminó en la tercera posición de la prueba masculina individual de Lima 2019, lo que le valió asegurarse una plaza del continente americano para los próximos Juegos Olímpicos.

Julia Sebastián – Natación

La nadadora santafesina se clasificó a Tokio 2020, luego de marcar un tiempo de 1:06.98 en la serie que la tuvo como protagonista en los 100 metros pecho de los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019. Gracias a dicho registro, Sebastián batió el récord sudamericano y se metió en la final de la prueba, en la que luego terminó ganando la medalla de plata.

Santiago Grassi – Natación

Al igual que sucedió con Julia Sebastián, otro nadador oriundo de Santa Fe se aseguró su plaza olímpica en una serie clasificatoria de los últimos Juegos Panamericanos. Grassi, que ya compitió en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 y estudia en la Universidad de Auburn, Alabama, -compite en el programa deportivo de la NCAA de la natación norteamericana-, marcó un tiempo de 51.92 segundos en los 100 metros mariposa.

Melisa Gil – Tiro deportivo

Después de ganar un diploma en los Juegos Olímpicos de Río 2016, la especialista en skeet -una prueba que consiste en derribar múltiples platos con disparos-, se clasificó a la definición de la competencia en los Juegos Panamericanos y se aseguró su plaza olímpica. Ya en la final, terminó en la cuarta colocación.

Alexis Eberhardt – Tiro deportivo

Parte del equipo joven que conforma Fernanda Russo y otros tiradores, Eberhardt fue uno de los deportistas argentinos que aprovechó su buena actuación en los Juegos Panamericanos para lograr la plaza olímpica en la prueba de rifle 3 posiciones 50 metros. En la final de Lima 2019 quedó a un paso del podio, al finalizar en el cuarto lugar.

Facundo Olezza – Vela

El 9 de agosto de 2018, Argentina sumó su primera plaza camino a Tokio 2020. Y fue gracias a Olezza. El navegante, participante de la clase Finn -una pequeña embarcación con una vela-, logró la clasificación en el Mundial de Dinamarca. El nacido en la Capital Federal terminó quinto en regata final y fue séptimo en el torneo, lo que le valió un lugar en la redistribución de plazas mundiales de la categoría.

Lucía Falasca – Vela

La representante de la clase Radial, que ya tuvo su estreno olímpico en Rio 2016, logró la plaza para la delegación argentina en Lima 2019: su tercera posición en la competencia de los Juegos Panamericanos le dio el pasaje a Tokio.

Sol Branz y Victoria Travascio – Vela

La dupla femenina de la clase 49er FX, que también compitió en los pasados Juegos Olímpicos que se hicieron por primera vez en Sudamérica, tenía como objetivo lograr la clasificación en Lima 2019. Lo consiguieron gracias a su tercer puesto, y a que el combinado de Brasil ganó la prueba (el dúo Branz-Travascio obtuvo una de las dos plazas en juego para el continente).

Francisco Guaragna – Vela

A pesar de haber ganado la plaza en la clase Láser Standard, gracias a conseguir el puesto 14 del Mundial que se llevó a cabo en Sakaimanato, Japón, en julio del año pasado, Guaragna no tiene asegurada su participación en Tokio 2020. Para definir el representante que competirá en los próximos Juegos Olímpicos, la Federación Argentina de Yachting hará un selectivo con múltiples competencias.