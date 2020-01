NISMAN: EMBAJADORA DE ISRAEL Y LA AMIA PIDEN QUE RABBANI DECLARE ANTE LA JUSTICIA

La embajadora de Israel en el país, Galit Ronen, reaccionó ante los dichos del exdiplomático iraní Mohsen Rabbani, acusado de ser el cerebro del atentado contra la AMIA, quien afirmó hoy que, según él, el fiscal Alberto Nisman fue asesinado.

“La justicia argentina ya ha señalado al señor Mohsen Rabbani por su participación en la planificación del atentado a la AMIA. Por esta causa sobre él pesa una alerta roja de Interpol. Si el señor Rabbani tiene información para aportar o alguna situación para esclarecer, debería presentarse ante los tribunales argentinos”, dijo la diplomática a La Nación.

“Hace más de dos décadas que las víctimas de los atentados esperan justicia”, expresó Ronen, quien asumió ese cargo en septiembre pasado. Se refería así tanto al ataque contra la mutual judía de 1994 como al atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires dos años antes.

El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, también se indignó frente a las declaraciones de Rabbani en Radio 10 y coincidió en que el exagregado cultural de la embajada de Irán en Argentina debería presentarse ante la justicia argentina.

“Son las palabras de una persona acusada de un asesinato masivo, de un acto de terror y debería dar cuenta acá en la Justicia sobre toda la información que tiene para aportar”, dijo Eichbaum en diálogo con el canal TN.

“Es una irresponsabilidad que un delincuente acusado por la Justicia sobre el que pesa la alerta roja de Interpol opine como si fuese una persona en un café mirando una serie de Netflix”, agregó Eichbaum en referencia al documental sobre la muerte de Nisman que se estrenó este mes.

“Hace un cuarto de siglo que estamos esperando que Rabbani diga lo que tiene que decir dónde lo tiene que decir. No solamente la institución que presido, sino también los centenares de familiares de las 85 víctimas”, sentenció el director del organismo.

Al reclamo se sumó también el presidente de Asociaciones Israelitas Argentinas ( DAIA), Jorge Knoblovits, y cuestionó las dichos de Rabbani: “Me sorprende que alguien tenga interés en declarar en los medios de comunicación y que no ponga el mismo énfasis en declarar ante la justicia argentina; tiene que declarar como imputado en la Justicia argentina y no en la radio”, y agregó que no cree en la hipótesis del imputado iraní, y tampoco puede aseverar “lo que diga un terrorista imputado por la muerte de 85 hermanos”.

El exdiplomático iraní sorprendió al afirmar esta mañana que cree que Nisman fue asesinado. “¿Por qué cuando Alberto Nisman tenía la oportunidad de testimoniar o aclarar ante los diputados, que podían hacer preguntas muy precisas, lo mataron? ¿Por qué ocultan la verdad?”, planteó en la entrevista, a la vez que descartó la posibilidad de presentarse ante la justicia argentina.

Rabbani sugirió que Estados Unidos estuvo involucrado en la formulación de la denuncia del memorándum entre Argentina e Irán y elaboró su propia teoría sobre la muerte del exfiscal: “Yo pienso que a Nisman lo mataron para que nadie se pudiera enterar de que tenía las manos vacías”.