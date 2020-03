MARTÍN GUZMÁN: ¿EL MINISTRO RÍE O LLORA CON EL DESPLOME GLOBAL?

Mercados convulsionados, caída del precio del crudo y fondos buitres al acecho; así está la sala de espera del mundo en la que Guzmán tiene que sentarse y convencer a los bonistas que esta vez, la Argentina va a cumplir. -Diego Cabot-

Las pizarras del mundo empezaron a teñirse de rojo en una de las jornadas más negras de las últimas décadas en los mercados de todo el planeta . Y la pregunta, entonces, surgió de inmediato entre los que siguen el día a día de las negociaciones del gobierno argentino con los tenedores de bonos: Martín Guzmán, ¿ríe o llora con el desplome global?

La significación de semejante colapso, que llevó al crudo a la mayor caída en casi 30 años , se descuenta en todo el planeta. Ayer lo resumía el economista Luis Secco, director de Perspectiv@as Económicas: “En un día, el mundo destruyó un porcentaje de su riqueza” .

Sin embargo, a la Argentina, el lunes negro la toma con un aditivo especial ya que transcurre por días determinantes para la reestructuración de la deuda . En medio de un Gobierno donde todos los ministros -menos uno- hacen calentamiento previo y no arrancan la gestión a la espera de saber con qué dinero contarán, Guzmán luce solitario en esa dura negociación.

Las miradas sobre las posibles consecuencias para ese eventual acuerdo son dispares. Claro, no podía ser de otra forma. En principio todos miran la cotización de los bonos argentinos . A grandes rasgos, los papeles están cerca de 40% del valor nominal. Es decir, cada papel de 10 cotiza cerca de cuatro. Pero en épocas de volatilidad, y con una reestructuración ya publicada en el Boletín Oficial, la tendencia es, por ahora, hacia abajo. Se acercará a un número mágico: el 33% de su precio impreso . Dicen los operadores que a ese precio habrá compradores.

Ahora bien, a un valor de un tercio, ¿quiénes compran? Se podría hacer una simplificación y decir que los que se posicionan en esos papeles a precio de oferta son fondos buitres que, con jurisprudencia a favor en Nueva York, espalda como para jugar con tiempo y millones para comprar cartera, apostarán a la ganancia extraordinaria que podría resultar de un juicio. Es decir, más que papeles, compran derechos litigiosos.

Secco es uno de los que considera que hay varios grupos activos en busca de estas ofertas. O con sus Excel preparado cuando se acerque a un tercio del valor. Pero claro, la economía no es una ciencia exacta y las interpretaciones sobre los mismos números pueden ser siempre dispares. Eduardo Blasco, economista de Maxinver, es de los que también mira ese 33%, pero apunta otros elementos: “Los fondos que compran esos papeles quieren ganar plata, mucha y rápido. Si compran a 30 y en dos años venden a 60 van a aceptar el canje”.

Cualquier inversor, ahorrista, o si se quiere, lector de esta nota, podría ilusionarse con semejante negocio. ¿Compraría un papel a 30 dólares que en dos años valga 60? La pregunta queda hecha.

Ahora bien, las cuestiones más álgidas empiezan cuando ese inversor, ahorrista o lector pretenda saber qué condiciones tienen que darse para que ese papel, que se recibirá por el que se compró, por caso, a 33 pero que tiene un valor nominal de 100, se pueda vender en el mercado a 60 en dos años.

Justamente ese sendero de tareas para el hogar que debe presentar el Gobierno a los tenedores es, hoy por hoy, el principal escollo para la negociación. Unos, los tenedores de bonos, quieren saber cómo serán los pasos de la economía del gobierno de Alberto Fernández , fiscales sobre todo. Y ahí es el huevo y la gallina. Guzmán dice que no puede entregar certezas dado que no sabe con cuánto dinero contará la caja ya que eso depende del canje ; los bonistas le replican que sin esos datos no es posible saber qué valor presente neto tiene la oferta. Una cosa a tener en cuenta: se negocia con inversores que, en su gran mayoría, no esperarán el final del bono sino que lo venderán cuando vean que su ganancia es la esperada.

Las ofertas que en borrador circulan se podrían resumir, muy brevemente, en que esos bonos que el Gobierno entregaría en el canje de ser exitoso pueden tener esa cotización soñada de 60 en dos años. Prometen, muy por lo bajo, enorme disciplina fiscal que derrumbe el riesgo país y genere condiciones para que la Argentina se endeude en el mercado , en ese entonces, y pague una tasa de 6%.

Pero claro, los antecedentes de indisciplina fiscal, sumado al mundo en el que toca vivir, son enormes. Por caso, a primera hora de hoy se publicó el listado de los bonos que serán refinanciados por un total de algo más de US$68.000 millones . Ahí se incluyen varios de los papeles que se entregaron allá por 2005 cuando Néstor Kirchner refinanció el default anterior. Esos papeles fueron en canje por otros que valían más; todo indica que ahora volverán a ser incluidos en esa refinanciación.

Pero de regreso a ese rumbo económico que se le pide al Gobierno. En ese punto, hay pocas diferencias. Las dudas se posan en un lugar muy puntual: de dónde se sacarán los recursos para llenar las heladeras, pagar el enorme Estado que la Argentina supo construir, activar el consumo y encender la economía.

Llegan, entonces, las consecuencias del shock externo . Los dólares entran a un país mediante pocos caminos. Exportaciones, préstamos externos, inversión extranjera directa y turismo.

La Argentina ha decidido penar a los más rentables , el campo o los exportadores de servicio, por caso, con impuestos. A los primeros, les subió las retenciones y otros gravámenes en momentos en que los precios de las commodities bajan. Y las consecuencias de lo sucedido en los mercados hace suponer que la baja seguirá o por lo menos, no se repetirán algunos precios históricos que lubricaron los ingresos argentinos.

A los exportadores de servicios también les puso retenciones, dólar solidario para gran parte de su expansión en el exterior (los obliga a abrir filiales y sacar un pie de la Argentina) y como si fuera poco, empezará a quitarles competitividad. La política antiinflacionaria de Fernández, además de los retos roncos que salen de sus discursos, se sostiene en mantener quieto el tipo de cambio del dólar al que el argentino de a pie no llega . Pero ayer, por caso, devaluaron todos los países de la región mientras la Argentina no tiene mecanismos para ajustar en shock. La amenaza de pérdida de competitividad por tipo de cambio -ya la tienen por carga impositiva- es concreta. El Banco Central sabe que no puede dejar correr el dólar porque la inflación lo acecha.

El petróleo y Vaca Muerta merecen un párrafo. Sólo para dar un ejemplo, en enero, el crudo estaba a US$79 el barril y ayer llegó a 34. Se podría decir que bajó algo más del 50% pero también, que para llegar a los valores anteriores deberá subir 100%. Parece impensado que en el corto plazo lo haga. De ese precio depende el desarrollo del yacimiento. Pero a no equivocarse, no sólo de ese factor externo pende la llegada de dólares a Neuquén. El marco regulatorio, es decir, en qué régimen jurídico se podrían hacer las inversiones, es determinante. La Argentina lo arrasó y hoy ni siquiera le puede asegurar a los petroleros que podrán convertir sus pesos a dólares.

Al consumo le costará. Si bien es verdad que la tarjeta Alimentar empezó a reactivar algunas compras, no menos cierto es que ese dinero fue extraído de nuevos impuestos. Desde el punto de vista fiscal, está cercano a suma cero. Más allá del aplauso distributivos, unos consumen más mientras otros menos.

Los préstamos externos están cerrados, la inversión no parece pelearse por los emergentes y el turismo está para abajo, al menos por ahora, por el coronavirus.

Poner a funcionar la industria requiere de, al menos, de dos elementos. Uno, capital de trabajo para volver a encender las máquinas para un eventual mercado que demande más. Otro, dólares. La industria local es deficitaria en moneda extranjera ya que se vale de mucha materia prima importada. Cuando se hace la cuenta de lo que se importa y se paga en dólares menos lo que se exporta y se cobra en esa divisa, el resultado es negativo. Un problema sin solución cercana en épocas de restricciones cambiarias.

Así está la sala de espera del mundo en la que Guzmán tiene que sentarse. Tendrá que convencer a los bonistas que esta vez, la Argentina va a cumplir. Deberá generar confianza en medio de la desconfianza global. Y de poder hacerlo o no dependerá su risa o su gesto adusto.