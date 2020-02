LA PROBABILIDAD IMPLÍCITA DE DEFAULT ARGENTINO EN EL MERCADO ES DEL 94%

Si nos centramos en seguros de default de menor tiempo, como los CDS a 1 año, vemos que estos subieron 820% mientras que los seguros a seis meses subieron 2100% desde las Elecciones PASO.

Si bien el FMI no lo dice, el mercado muestra claramente el evento que deterioraron aún más las condiciones de deuda argentina fueron las elecciones primarias y en las que el mercado incorporó a los precios el regreso del Kirchnerismo, asumiendo una altísima probabilidad de default.

Por qué cada vez interesa más invertir en oro

Los CDS de Argentina a 5 años operan en 4194 puntos básicos y es el de mayor valor en todo el mundo emergente. Los seguros contra default argentinos son 14 veces más elevados que el segundo país, Turquía. Los CDS locales valen 24 veces más que el tercer país emergente riesgoso, (Sudafrica) y 45 veces más caros que los de Brasil, el cuarto país más con mayor valor del CDS.

Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) explica que, según la interpretación más estricta de los CDS, una reestructuración que por alcanzar los requisitos mínimos de las Cláusulas de Acción Colectiva impusiera las nuevas condiciones acordadas a todos los tenedores de esos bonos, se consideraría un “evento de crédito”.

Además, el director de PPI señaló que la afirmación reciente del fondo agrega poca información a lo que el mercado ya da por sentado y es que efectivamente habrá algún tipo de reestructuración de los bonos argentinos.

“Esa reestructuración no representaría un evento de crédito si los bonistas que no quisieran aceptar las nuevas condiciones y pudieran mantener los bonos en los términos anteriores. En ese sentido, no podemos decir que el nivel del CDS a 5 años está donde está por las declaraciones del FMI sería erróneo. El nivel de los CDS está ahí porque el mercado asume como inevitable la reestructuración. Lo que es aún una incógnita a develar es cuáles serán las condiciones que ofrezca el país para acordar con los bonistas y su eventual grado de aceptación”, dijo Abdala.

Por su parte, Francisco Mattig, analista de estrategia de Consultatio apunta al corto plazo y remarca que los eventos crediticios este año junto con el comunicado del FMI elevaron las chances de ver un default sobre la deuda local.

“Con los eventos que comenzaron a ocurrir desde febrero, tales como el canje del Bono Dual, el discurso de Guzmán en el Congreso y finalmente el comunicado del FMI, claramente la probabilidad de un escenario de hard default subió respecto de diciembre y enero. Todo apunta hacia una negociación más difícil por la postura del gobierno y los supuestos que maneja”, advirtió Mattig.

El FMI en medio de la discusión

El FMI dijo esta semana algo que el Gobierno también afirmaba pero que nadie discutía. Es decir, que la deuda es insostenible. Nadie nunca se opuso a tal afirmación. La volatilidad que sufre la renta fija local está íntimamente relacionada con las probabilidades de pago de los compromisos de deuda de Argentina.

Cuanto menos son las chances de que Argentina pague, mayor sufren los bonos, más sube el riesgo país, más sube el dólar y mayor tensión en el resto de las variables económicas y financieras.

De alguna manera, con el dólar contado con liquidación cerca de sus máximos históricos, junto con los CDS cerca de sus máximos y con el riesgo país nuevamente por encima de los 2000 puntos avalan la teoría de que tanto el FMI y el Gobierno insistían de que la deuda es insostenible.

Para Diego Falcone, head de estrategia de Cohen, el comunicado del FMI da lugar a diferentes interpretaciones, dependiendo del lugar donde se pare cada inversor.

“Para quien esperan la #PiñaHistorica, lo que significaría un caos que le sucedería a un default, el Fondo pide al gobierno una quita importante a los acreedores externos para hacer sostenible la deuda. Pero, para quienes no esperamos una #PiñaHistorica sino #LaTurbulenciaDeSiempre, el gobierno no avanzaría por ese camino dado el antecedente de los juicios perdidos contra los Holdouts por el canje de 2005”, dijo Falcone.

Para Falcone, Argentina con una propuesta agresiva no regresaría a los mercados de deuda y de esa forma será imposible no sólo volver a crecer sino pedir dólares prestados para pagar los intereses de la deuda con el mismo Fondo.

“El comunicado del FMI puede implicar extensión de plazo, gracia para pagar los intereses, algo de quita, pero no necesariamente la propuesta del 2005 que muchos descuentan”, aclaró el especialista.

Finalmente, los analistas de Delohos Investment, es sumamente positivo trabajar con el FMI “adentro”, con un acuerdo y extensión de plazos de sus créditos. Recién después hay lugar para acordar con los acreedores privados.

“No hay acuerdo privado posible sin el FMI ´adentro´. Habiéndose avanzado satisfactoriamente con la entidad global, ahora será el turno de los privados. Esperamos una propuesta de Guzmán agresiva, lo cual es lógico en un proceso de negociación. El gobierno ya hizo un buen trabajo en deteriorar las expectativas, su propuesta inicial seguramente será rechazada y ahí es donde hará falta habilidad negociadora para encontrar un punto intermedio que permita un acuerdo con los acreedores privados. Se vienen semanas claves, con los bonos descontando una propuesta agresiva pero todavía altas chances de acuerdo. Si se fracasa en lograrlo, podríamos volver a ver paridades en 35% o debajo. Ese es el escenario que debe evitar el gobierno, ya que los actores cambiarían y la negociación se dificultaría”, anticiparon.