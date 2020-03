LA MESA DE ENLACE PRESIONA FUERTE: HOY, DEFINICIÓN CON BASTERRA

De cara a la reunión que las entidades que conforman la Mesa de Enlace tendrán hoy a las 10 de la mañana con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, los dirigentes del bloque ruralista advirtieron ayer que un incremento en la alícuota de las retenciones al campo puede generar un nuevo conflicto.

En tanto, productores del norte del país iniciaron ayer un cese de comercialización de granos que durará una semana.

Tras el anuncio del domingo del presidente Alberto Fernández sobre aumentar las retenciones al complejo sojero, que está contemplado en la ley de solidaridad sancionada en diciembre, la cual faculta al Ejecutivo a incrementar tres puntos porcentuales los derechos de exportación (por lo que pasarían del actual 30% al 33%), el sector se pronunció al respecto. “Los productores están atrapados en la voracidad de los gobiernos, que nos exigen pagar lo que ya no tenemos”, afirmó ayer ante la prensa el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, que además alertó que, en caso de que el Gobierno no revise dicha decisión en la reunión de hoy, se encontrarán, lamentablemente, “a la puerta de un conflicto”.

“El campo pone cada vez más. Pero el gasto público crece y la pobreza nunca baja”, objetó el líder de CRA. Asimismo, el secretario de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Daniel Kindebaluc, lamentó que, “a pesar de la promesa del Gobierno de consensuar todas las medidas con las entidades, el Presidente haya decidido avanzar con el aumento de las retenciones a la soja, aunque no la haya nombrado” en el discurso del domingo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de la Cadena de Soja Argentina (Acsoja), Luis Zubizarreta, remarcó durante una entrevista televisiva que “sacarle a los sectores más competitivos es matar a la gallina de los huevos de oro”, ya que desincentiva el aumento de la producción.

“Queda la instancia de nuestra reunión con el ministro Basterra para ver concretamente si se define o no el esquema que propone el Gobierno o si, por el contrario, se puede abrir alguna negociación sobre ese 3%”, expresó Chemes.

En este sentido, el presidente de CRA resaltó que, en caso de no llegar a un acuerdo, verán cual será la estrategia: “Tal vez movilizaciones, para que los productores nos podamos expresar”. Por su parte, Kindebaluc confió en poder “negociar algo para las economías regionales, la lechería y la carne, que es otro tema sensible”.

Menos divisas

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones de Argentina, anunciaron ayer que en febrero las empresas del sector liquidaron la suma de US$ 815 millones.

De esta manera, la liquidación del agro en el primer bimestre del año fue la más baja en cinco años. En gran parte, esto obedece a la liquidación anticipada por parte de los productores en los últimos meses del año pasado. Además, influyó que aún no ha ingresado la nueva cosecha de soja, a lo que se suman los impactos causados por las bajas de los precios internacionales, según explicaron las entidades.

Los cálculos indican que la eventual suba de retenciones a la soja implicaría un conflicto que no traerá grandes beneficios al Estado: según datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), la recaudación que implicaría esta medida, con exportaciones promedio de US$ 15.500 millones del complejo sojero, la elevación de los tres puntos porcentuales de retención, generarían sólo US$ 465 millones de recaudación extra.

De esta manera, con recursos estimados en poco más de $ 3,9 billones para este año, que serían unos US$ 56.000 millones (estimando el tipo de cambio a $ 70 por dólar), el impacto de esta medida que afecta al sector sería de apenas 0,8% sobre la recaudación de 2020.

A lo anterior podría sumársele un resultado por debajo de lo proyectado por causa del clima. La semana pasada, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) indicó que hay preocupación por la falta de agua que se proyecta hasta después del 10 de marzo: 10% de la soja de primera y 25% de la de segunda están muy afectadas por el desecamiento.