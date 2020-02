LA COMISIÓN DE ACUERDOS APROBÓ PLIEGO DE URRIBARRI COMO EMBAJADOR EN ISRAEL

Ese cuerpo le dio el visto bueno a los pliegos de una docena de embajadores propuestos por la administración de Alberto Fernández que ahora deberán ser avalados por el pleno de la Cámara en la última sesión extraordinaria que se realizará el jueves.

Entre ellos se encontraba el del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Daniel Urribarri quien había sido propuesto por el presidente Fernandez para representar Argentina ante Israel.

Fueron convocados a la audiencia el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, propuesto como embajador en México; el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Uribarri, nominado para la embajada en Israel; el ex vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, candidato para Perú; Rodolfo Gil, para Portugal; a Alberto Iribarne, propuesto para Uruguay; a Jorge Argüello, designado como embajador en Estados Unidos; Alfredo Atanasof, para Bulgaria; Daniel Scioli, próximo representante en Brasil; y el chaqueño Domingo Peppo, quien irá a la embajada en Paraguay.

Además, serán citados el ex senador Fernando “Pino” Solanas, nominado para la Unesco; Mariano Kestelboim, candidato a la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi); y el ex diputado Carlos Raimundi, elegido para la Organización de Estados Americanos (OEA).

La comisión que preside la senadora por Mendoza del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti recibió en el Salón Illia del Palacio Legislativo a la docena de candidatos y emitieron dictamen para que las nominaciones sean llevadas al recinto.

Durante la audiencia de la Comisión de Acuerdos, el propuesto embajador ante Estados Unidos, Jorge Argüello, destacó que ya empezó a “tomar contacto directo con varios altos funcionarios” de ese país y que encontró “una buena disposición para con los intereses” de la Argentina.

Argüello remarcó que esa “buena disposición se terminó de evidenciar en la audiencia con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, a quien ya le entregó las cartas credenciales, y agregó: “Fue un diálogo breve pero me fui con la sensación de esa buena disposición para colaborar eventualmente en la solución de nuestros problemas”.

Entre los embajadores que asistieron al Senado también estuvo Carlos Raimundi, propuesto para la Organización de Estados Americanos (OEA), quien tuvo que enfrentar preguntas de la oposición sobre la situación de Venezuela. El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, le preguntó su posición “respecto del regreso de Venezuela a la OEA” a partir del nombramiento de un representante de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de ese país, que no es reconocido por el gobierno de Nicolás Maduro.

“En términos institucionales no negamos en absoluto una situación crítica en Venezuela, pero sí planteamos la multicausalidad de esta situación”, indicó Raimundi, al tiempo que señaló que “hay una situación humanitaria delicada pero la solución no va a venir de la mano de la intervención externa”.

Naidenoff apuntó entonces que “queda claro que el Gobierno no reconoce a Juan Guaidó” y rápidamente la presidenta de la Comisión de Acuerdos, la oficialista Anabel Fernández Sagasti, le dio la palabra a su compañero de bancada Mario Pais, quien respondió en lugar del propuesto embajador e indicó que “es una buena pregunta para hacer a la Cancillería, no a Raimundi”.

Por su parte, Alberto Iribarne defendió su postulación como embajador ante Uruguay y señaló que el presidente Alberto Fernández le pidió “que siga trabajando por una relación existente entre dos países hermanos” para que la “historia en común sea un proyecto en común”.

A su turno, el designado embajador argentino ante Brasil, Daniel Scioli, dijo que tiene “mucha confianza” en que se irá “descompromiendo” la situación tensa que se generó entre la Argentina y Brasil durante los recientes cambios de gobierno y que observa “buena disposición” de todos los sectores “para dejar atrás la pirotecnia verbal” entre ambos países.

Al exponer ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Scioli sostuvo que tiene “una instrucción muy clara del Presidente de volver a encauzar el vínculo para recuperar esos niveles de intercambio comerciales” entre ambas naciones. El ex gobernador bonaerense expresó que, en todos los encuentros que mantuvo con todos los sectores productivos de Brasil, observó “una buena predisposición” para “dejar atrás esa pirotecnia verbal” para “reencauzar las cosas”.

Scioli sostuvo que mantuvo reuniones con los principales empresarios argentinos y brasileros, como por ejemplo del sector automotriz, y consideró que tiene “muchas expectativas de poder recuperar los niveles de exportación” hacia ese país, ya que “Brasil está creciendo y eso genera a la Argentina grandes posibilidades”.

“Hay que generar dólares genuinos; Brasil tiene la solución en ese mercado de 200 millones de habitantes para poder llegar con la diversidad de nuestros productos”, indicó ante los senadores que aprobarán esta tarde los pliegos de una docena de embajadores designados por la administración de Alberto Fernández.