INMINENTE SUBA DE LAS RETENCIONES A LA SOJA: CERRARON EL REGISTRO PARA EXPORTAR

El Gobierno resolvió cerrar el registro para anotar exportaciones de granos al exterior, conocido como Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), lo cual significa que es inminente una suba de las retenciones tal cual venía trascendiendo para la soja. – Fernando Bertello-

En una comunicación al sector exportador, el Ministerio de Agricultura de la Nación informó que estará cerrado temporariamente. Vale recordar que el Gobierno subiría de 30 a 33 por ciento las retenciones a la soja.

En este contexto, la Mesa de Enlace, que mañana tiene cita a las 16.30 con el ministro de Agricultura de la Nación Luis Basterra, insistirá en el rechazo a otra suba de 3 puntos en las retenciones a la soja y reclamará un cronograma de reducción de los derechos de exportación. Además, remarcará que para facilitar las inversiones de los productores se necesita avanzar en tasas más convenientes.

Sobre estos puntos, entre otros en definición, los ruralistas de la agrupación que integran Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA) pondrán foco los dirigentes.

Aunque desde el Gobierno el tema sobre las retenciones parece variar con el correr de las horas, dejando trascender que “nada se da por cerrado”, fuentes de las entidades indicaron que el ministro habría dado algunas pistas sobre la intención del Gobierno de llevar del 30 al 33% las retenciones a la soja, manteniendo las actuales alícuotas para el trigo y el maíz en el 12%, el 9% en la carne vacuna y poner al 5% las retenciones las economías regionales, porcentaje que, en realidad, considerando que hoy muchas siguen con el esquema de $3 por dólar en los hechos ya están pagando un 5% o algo menos.

“Se le transmitió al ministro que con el 30% es inevitable el conflicto. Pedimos algún cronograma de rebaja porque con esto no paramos a la gente; vamos al conflicto directo”, señalan fuentes de la Mesa de Enlace al tanto de contactos entre los ruralistas y Agricultura.

Los productores, muchos autoconvocados que no responden a las entidades tradicionales, vienen realizando asambleas y tractorazos en el interior. Sin embargo, en varias de esas movilizaciones hay una confluencia con productores de las entidades. Esta noche se hará un encuentro en Charata, Chaco, el sábado productores cordobeses realizarán un tractorazo en Bell Ville, y el lunes próximo productores de Tucumán iniciarán un cese de comercialización por una semana. Además, el 10 de marzo productores del norte harán una marcha denominada “casillazo” con camionetas y casillas rurales que terminará al día siguiente en San Nicolás para una asamblea nacional.

En todas las movilizaciones ya realizadas salió un rechazo a cualquier suba de las retenciones y un pedido de un cese de comercialización a nivel nacional si eso ocurre. La Mesa de Enlace estaba evaluando eso la semana pasada, pero lo frenó a la espera del encuentro con Basterra.

Los ruralistas insisten que el campo ya aportó, solo por retenciones, unos US$100.000 millones desde 2002. La previsión es que este año, según cálculos de Néstor Roulet, productor, el Estado podría quedarse con US$72000 millones, esto es considerando una eventual mayor presión impositiva. Por estas horas diversos estudios alertan que una suba de retenciones golpeará a las zonas más alejadas de los puertos y terminarán cayendo tanto la inversión como el área sembrada. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima que podría haber una retracción de 400.000 hectáreas en la siembra de soja en la próxima campaña.

En las concentraciones en el interior no solo se expresa el rechazo a más retenciones, sino a la mayor presión impositiva en general. En el sector señalan que ya pagan, si bien no son todos los mismos en todas las provincias, un total de 36 tributos. Son 16 nacionales, más 13 provinciales y 7 municipales. Además, en medio del argumento del Gobierno respecto de que los que “más tienen hagan un mayor esfuerzo”, no dejan de recordar que a la minería