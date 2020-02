GRAN VELADA DE BOXEO EN EL CORSODROMO

Una extraordinaria velada que tendrá nada menos que al Corsódromo como protagonista, con los excelentes exponentes de nuestro medio que van a buscar la gloria.

Estamos hablando del Olímpico Leandro “Musculito” Blanc y de la más que ascendente Yanina “La Panterita” Lezcano. El primero ingresó hace poco al campo rentado, luego de haber dado muestras cabales de su talento en lo amateur, integrando por años la Selección Argentina y dándose el gran gusto de haber estado en Río 2016, en representación del país en los Juegos Olímpicos. Lezcano es, a decir de los que saben, una de las mejores boxeadoras de la actualidad en nuestro país y por ende se le vienen cosas por ganar, y está ante una de ellas este viernes en el Corsódromo de nuestra ciudad.

Es ganadora neta, por lo que no hay otra cosa en su cabeza y se prepara para ello. Mejor dicho, ya está preparada porque no ha parado un segundo en todo este tiempo y llegará sin duda muy bien al peso de la categoría, y con la fuerza de sus brazos y puños tonificada.

Pero de ninguna manera hay que dejar de lado a un boxeador notable, con un futuro más que promisorio, como lo es Jorge “El Picante” Bermúdez, que una vez más irá por el aplauso de su gente. Un boxeador explosivo por donde se lo mire, que va a ganar más minutos de experiencia y quien también es un ganador nato, porque busca cerrar la pelea de principio a fin, sin darse por vencido nunca, aunque esté (y lo ha estado) en aprietos. Es hoy por hoy uno de los boxeadores más taquilleros de la provincia, y lo demostrará con sus seguidores este viernes en el Corsódromo.

Una velada que se complementa con otros grandes combates especialmente seleccionados para lo que será una gran noche, emulando o superando a lo que fuera hace dos años atrás con “Perrito” Vittori, cuando se presentó y ganó también en el mismo lugar. La televisión será la gran protagonista, porque prácticamente en cada tanta publicitaria de la emisora, TyC Sports anuncia que este viernes desde las 22.30 horas estará en Concordia para como mínimo emitir en vivo las dos grandes peleas principales, que tienen títulos en juego.

Ambos, claro, serán Títulos Sudamericanos, por lo que Concordia puede terminar bañada de gloria esa noche. Y es lo que deseamos, por la calidad de los boxeadores de nuestra ciudad.

Pero también a nosotros nos gusta contar los pormenores, cómo se llegó a esta gran velada. Hace no mucho tiempo, primeros días de diciembre, Osvaldo Rivero, el prestigioso promotor nacional e internacional, ofreció nada menos que al “Huracán” Narváez para pelear en Concordia, incluso con rival ya designado. Simplemente había que organizar la velada en nuestra ciudad, cosa que descansaba en Sergio “Mono” Krunfli, como también lo es en esta oportunidad.

Y ya había experiencia de excelentes montajes en la ciudad, por lo que por ese lado todo estaba garantizado. Pero lo que nunca llegó fue el “okey” del Intendente Enrique Cresto, quien por entonces andaba en actos de asunción, primero de Alberto Fernández, luego de Gustavo Bordet y el suyo propio. Pero no dio señales ni siquiera por mensaje, con toda la estructura lista para armarse. En realidad, la respuesta sí llegó, pero tarde. Fue justo ese viernes cuando terminó su acto de re-asunción en el Palacio Arruabarrena, y estando de cena con algunos amigos, le envió la señal a Krunfli para hacer la pelea.

El citado promotor intentó comunicarle la buena nueva a Rivero, pero este nunca pudo ser contactado. Al otro día, Krunfli mirando TyC Sports (sábado) ve atónito que Rivero anuncia a Narváez en Rosario y se llevó la pelea para allá. Pasaron unos días, y luego Rivero apareció en el “radar” de Krunfli y hablaron. Allí, Rivero le explicó que él tenía sus tiempos y debía confirmar el lugar de la pelea sí o sí, porque tenía que ser en la misma fecha que se le ofreció a Concordia, por la televisión y demás. Krunfli entendió y como Rivero quedó en una especie de falta, ofreció a hacer una velada en nuestra ciudad ya que la idea era volver al Corsódromo en pleno carnaval.

Y el promotor de nuestra ciudad obviamente que aceptó, y con más tiempo obtuvo la casi inmediata aprobación para hacerla en el lugar, aprovechando la estructura armada justamente para los Desfiles de cada sábado. Y como Osvaldo Rivero hace un tiempo comenzó a manejar la carrera profesional de Blanc, el plato fuerte era (y es) él, por lo que todo comenzó a girar en base a su figura. Y como en lo Femenino lo más destacado hoy por hoy es Lezcano, fue otro número puesto para estar en la velada y ni hablar de Bermúdez, a quien Rivero “le echó el ojo” hace rato. Y así se conformó esta notable velada que va a tener a estos grandes protagonistas.

En la ciudad, la gente casi no habla de otra cosa, desde aquellos que ya fueron a buscar su entrada para estar en el mejor lugar posible, otros que van directamente al Ring Side para estar bien atendidos, y otros que miran d reojo a la televisión para hacer un programita en su casa con amigos y ver cómo sale todo por TyC Sports. Pero estos últimos son los menos, por lo que nos animamos a decir que va a haber Corsódromo lleno este viernes. Y hay que hacer una cuenta sencilla, los seguidores que tiene Blanc, los que tiene Lezcano y los que ostenta Bermúdez…¿cuánta gente suma ello?.

Realmente es una cifra más que importante, y a eso hay que agregarle los neutrales, los que aman al boxeo y sobre todo estas importantes jornadas, donde se van a ver a ex figuras no solo del boxeo sino del deporte en general, y se respirará otro aire, por supuesto. Y volverán a andar los duendes de Juan Carlos Bogado, del Olímpico Remigio Molina, “Tiriti” Osuna, entre tantos púgiles que ya no están y que “viajaron” con toda la gloria. Más otros que sí están que serán reconocidos por el aplauso, o simplemente por la vista de la gente en esa noche. Por lo expuesto, estamos ante un gran acontecimiento que, como dice el título, parafraseando a lo que allí ocurre cada sábado, “NADA SE COMPARSA”.

LAS “OTRAS” PELEAS

PELEA C.H. 56kg

Rubi Alfonso (Concordia) vs. Sofía Mancuello (Corrientes).

PELEA C.H. 60kg

Rodrigo Rodríguez (Concordia) vs. Nahuel Palacios (Los Charrúas).

PELEA C.H. 64kg

Benjamín Fleitas (Concordia) vs. Adrián Retamar (Gualeguay).

PELEA C.H. 49kg

Jennifer Peralta (Concordia) vs. Melody Escobal (Salto).

PELEA C.H. 54kg

Verónica Nuñez (Concordia) vs. Macarena Castillo (Corrientes).

PELEA C.H. 69kg

Tobías Gómez (Concordia) vs. Gabriel Garay (Villaguay).

PELEA C.H. 60kg

Miguel Pérez (Concordia) vs. Joaquín Gutiérrez (Concordia).

Arbitros: Pablo Segovia, Héctor Leguisamo. Serán Jurados: Pedro Ríos, Fabio Castellano y Mariano Guerrero.

PRECIO DE ENTRADAS

Entrada General: $ 300.

Ring Side: $ 500 (con entrada incluida).

Platea: $ 400.

CONFERENCIA DE PRENSA

Si bien solo faltan detalles, la conferencia se realizará en la zona de los Carritos de la Costanera, en Playa Los Sauces, lugar llamado Terrazas de la Costa. La misma, en principio, iba a tener otro horario más nocturno, pero se confirmó ayer que será a las 17.00 horas, puntualmente donde también se llevará a cabo el Pesaje de los Boxeadores Profesionales.

Además, allí se entregarán las Credenciales para los medios que harán la cobertura de la velada. Los medios que no solicitaron su credencial, comunicarse con Gustavo Cardozo, vía mail a gustavocardozo.prensa@gmail.com