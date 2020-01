GANADORES DE LA 24º EDICIÓN DEL SEVEN DEL LAGO

Se vivió en la Playa Sol del Lago Salto Grande la 24° edición del Seven del Lago organizada por el Club Los Espinillos. Este domingo se definieron las copas en las tres disciplinas: Rugby Masculino, Rugby Femenino y Hockey Femenino.

En primer lugar, se desarrollaron las finales del Hockey Femenino y las definiciones quedaron de la siguiente manera: Copa de Oro: Las Pibas del Rojo (Villaguay), Copa de Plata: Las Topas (La Criolla) y Copa de Bronce: El Rejunte (Concordia).

El segundo turno fue para el Rugby Femenino. Las chicas que obtuvieron el titulo fueron las representantes de Central Rugby Sudamérica, la Copa de plata quedó en manos de Linces mientras que la Copa de Bronce fue para el equipo de La Palmera.

Finalmente, en Rugby Masculino se vivió una final apasionante en la que el conjunto de Fecha Libre se coronó campeón del Seven del Lago 2020 tras imponerse en la final a Anzuelo de Bagre. Por otro lado, la Copa de Plata se la llevó el elenco de Los Chicos de la Parroquia y la Copa de Bronce quedó en poder de Viejos Lobos B.

Después de obtener el título, Juan Ignacio Dalves, integrante de Fecha Libre, manifestó: “La verdad que me encanta jugar en los seven de playa, los chicos me invitaron y fue hermoso como todos los años. La final se vivió con un clima impresionante tanto en el contacto como en el juego”.

Además, el campeón manifestó: “Lo que más me gusto del Seven del Lago fue jugar junto a chicos que en el torneo provincial somos habitualmente rivales.Espero que para el futuro esto sea una forma de unión y que todos apuntemos para el mismo lado. Los dos equipos de Concordia el año pasado en el Torneo de Desarrollo jugamos la final y no fue por casualidad”.

Por último, uno de los puntos altos de la final fue el juvenil Tomás Reyes, jugador de Anzuelo de Bagre. “Me sentí muy bien, es mi primer seven y estoy empezando a tener contacto con el rugby de primera. Estoy muy contento por el equipo porque hicimos una gran final y por cuestiones del juego no pudimos ganar”.