FERNÁNDEZ MIRÓ A LA DERECHA Y EL MERCADO TUVO UNA SONRISA

Finalmente, después de un febrero ciertamente complicado, el año comercial argentino empezó con muy buenas señales. Hubo un rush final con fuertes subas en los mercados externos (por expectativa de aparición de la vacuna contra el coronavirus) y, lo que es más importante, el Gobierno dio señales de cordura financiera: acordó con bancos con experiencia para canjear la deuda y la respuesta de los inversores fue una buena compra de bonos en la licitación nuestra de cada día.

El impulso alcista llegó por una gran recuperación (con notable calma) en los mercados externos, ya que ayer hubo un salto del 4,5% al 5,1% en los índices de la Bolsa de Nueva York. Pero también hubo onda positiva en la Bolsa de San Pablo, que subió 2,4% y en la de México que ganó 2%. El cambio de humor fue por un acuerdo de los bancos centrales principales para bajar las tasas y darle oxígeno a las economías y a datos sobre una pronta vacuna contra el corona virus.

A nivel local, después de un discurso de Alberto Fernández el domingo más bien orientado a los que lo apoyaron desde la izquierda para llegar al poder, mostró un lunes realista, con decisiones que ciertamente cayeron bien en los inversores. Como por ejemplo, se supo que eligió a los bancos HSBC, of America y Merrill Lynch para manejar el canje, en algo sorprendente, una de esas entidades es la que le colocó a Caputo-Macri el bono a cien años tan vilipendiado por los K.

Pero otro elemento también ayudó a que el lunes fuera un buen día para el mercado local: el dólar estuvo débil en casi todo el mundo. En el exterior el dólar subió 0,6% contra la libra y 0,3% contra el yen, no se movió en Brasil y bajó 0,7% en Chile y 1% contra el euro y el mexicano.

Y en Argentina el mercado cambiario estuvo cambiante. El dólar turista subió 17 centavos hasta $ 83,17. El oficial subió 13 centavos hasta $ 64,39 y el blue no cambió y quedó en $ 78,50. El dólar mayorista subió 5 centavos hasta $ 62,26. Hubo una suba de US$ 13 millones para las reservas del Banco Central que ahora llegan a US$ 44.801 millones. El dólar mep o dólar Bolsa subió 28 centavos hasta $ 81,17. El contado con liquidación saltó 93 centavos hasta $ 82,49. La brecha entre oficial y blue está en el 21,9% y la diferencia entre el ccl y el mayorista se estira al 32,5%. Y medidos en pesos, el euro saltó 62 centavos hasta 69,19, el real subió 2 centavos hasta 13,89 y la libra bajó 30 centavos hasta 79,31.

La suba del contado con liquidación ocurre por dos motivos: son pocos los dólares que están entrando para no pagar el impuesto a los capitales depositados en el exterior. Y, además, CIARA informó que entraron 20,2% menos dólares por liquidación de exportaciones de granos: en febrero US$ 815 millones y US$ 2.428 millones en el primer bimestre.

Contrarrestando esa pobre entrada de divisas, hubo una buena respuesta a la licitación de Lebad y Bontes que realizó Economía. Desde los despachos de Guzmán afirmaron que se adjudicaron 35.438 millones de pesos por esa vía. Se informó que tras la reapertura de la licitación de Lebad con vencimiento previsto para el 28 de agosto y del Bonte 2020, recibió ofertas por $ 43.181 millones de las cuales adjudicó $ 35.438 millones. Y la misma cartera precisó que declaró desierta la licitación de Boncer 1% con vencimiento 2021.

Frente a esto, con un riesgo país que se mantuvo inmóvil en los 2.262 puntos, los bonos no tuvieron un mal día. El 80% de lo operado en bonos se transó en nueve papeles: AY24 24%, A2M2 16%, TO26X 11%, AY24X 8%, TC20 7%, A2M2X 6%, TB21X 4%, AA22X 3% y TB21 3%. Con doble volumen, hubo un mínimo repunte para los títulos públicos en la primera rueda de marzo. En los extremos se vio un salto del 14% para el bono PF23D y subas del 5% al 8,5% para los bonos BDC28, TVPP, A2M2, A2M2X, AA25 y A2M2Z. Y caídas del 3% al 5,3% para los bonos DIA0D, TX21, DICAX, AA46D, CO26, A2E7D, PARYX y PAA0.

Y, visto lo que pasaba en Nueva York, el mercado bursátil local que termina una hora antes operó $ 708 millones y así la Bolsa de Buenos Aires subió 3,7%. Con el 90% de lo operado en acciones transado en YPF y en Pampa E, con dos datos importantes: en el exterior subió el petróleo y a nivel local YPF decidió subir 15 centavos las naftas, con el artilugio de la aplicación de un impuesto.

Así, en los extremos hubo alzas del 5% al 10% para Central Costanera, Pampa E, TGN, Patagonia, Valores, Mirgor, Cablevisión, Central Puerto, Celulosa, Garovaglio y Transener. Las bajas fueron entre 1% y 6% para Polledo, Telecom, Grimoldi, Carboclor y Ledesma. Con los ADR argentinos que cotizan en Nueva York, marcando subas del 1% al 12,5% para Pampa E, Globant, Bunge, Edenor, TGS, Macro, Galicia, Cresud, Ternium y Tenaris y bajas del 1,4% al 2,8% para IRSA I y Telecom.

Finalmente, en commodities, hubo, como dijimos, un repunte del 1,5% para el petróleo, hasta casi US$ 46 por barril. También un repunte para los metales preciosos: la onza de plata subió 0,7% y el oro aumentó 0,6%. Los metales básicos estuvieron firmes: salto del 3,7% para el níquel, suba del 2,4% para el cobre y avance del 1,1% para el aluminio. En Chicago hubo suba del 2,5% para el maíz, alza del 0,9% para la soja y baja del 0,1% para el trigo. En Rosario se vio suba del 4,8% para la soja, alza del 2,4% para el maíz y baja del 4,2% para el girasol. Y el bitcoin rebotó 2,1%, con mejoras de hasta el 8% para otras criptomonedas.

Un cambio en la crisis del coronavirus parecería estar tomando forma porque cientos de pacientes fueron dados de alta de los hospitales en epicentro del brote, en China (Wuhan) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que se reportaron nueve veces más casos fuera del país que dentro de él en los últimos 24 horas. Así lo consignó la agencia AP. Uno de esos países es Estados Unidos y, en concreto, el Estado de Washington. Ayer, la cifra de muertes por el virus ascendió a 6 y todos fueron en ese estado del noroeste. También hubo un caso no letal en Nueva York. Desde la Casa Blanca informaron que Donald Trump se reunió ayer a la tarde con compañías farmacéuticas que están trabajando activamente para desarrollar la vacuna contra el COVID-19 y Trump se ofreció a ayudar a acelerar el desarrollo de su vacuna. El que lleva la batuta, tal como anunció Trump la semana pasada, es su número 2, Mike Pence, que ayer se reunió con gobernadores.