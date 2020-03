EX CONCEJAL SAENZ: “EN ALGÚN MOMENTO DEBEMOS DEJAR DE JUGAR CON LAS CARETAS DE LA HIPOCRESÍA”

Resabios de su renuncia: cargó contra Leticia Ponzinibbio y el propio intendente.

Diario Del Sur entrevistó a la profesora Julia Sáenz, quien fuera concejal y Secretaria de Desarrollo Humano, Salud, Deportes y Medio Ambiente de la Municipalidad de Concordia a raíz de que sus dichos fueron noticia en varios medios de la ciudad de Concordia esta semana.

Diario del SUR: Comenzamos justamente por eso, preguntándole por sus dichos, en una emisora de frecuencia modulada local.

Julia Sáenz: Parafraseando al gran José Gervasio Artigas yo podría decir “Con mi verdad no ofendo ni temo” y lo que preguntan se reduce a eso. Lo que dice una simple profesora y militante política que ocupó brevemente un cargo y que responde lo que verdaderamente siente en función de lo que verdaderamente vivió.

Mi verdad no es más importante que la de nadie. Y como peronista trato de que las verdades que expreso sean aquellas que más se ajusten a la realidad vivida. ¿Qué es lo que han tomado de mis dichos expresados en una entrevista radial y que fueran levantados por algunos medios periodísticos digitales? Que en la tarea política de las instituciones legislativas hay negociaciones que son intrínsecas a toda negociación política, que algún legislador para votar positivamente o negativamente tal o cual ordenanza o ley exija el tratamiento o no tratamiento de otra, el avance o habilitación de tal obra, exija tal o cuales cambios. Pero sucede que de repente, en ciertos sectores comunicacionales y políticos ha brotado un puritanismo que poco menos se asemeja a ciertos personajes como “carmelitas descalzas”, diría la expresión popular.

De repente, han brotado “lilitos” (por Lilita Carrió) desesperados por intentar judicializar toda acción política. De repente, gente que hace veinte años o más vive de lo que se denomina “la política” desconoce cómo se realiza, cómo se ejecuta y cómo se sostienen las distintas acciones y con ello, la política.

¿Qué es lo que molesta en realidad? ¿Que yo diga que siempre voté por convicción ideológica, que yo sostuve mi militancia y mi presencia territorial durante los años que fui concejala? Creo que no, creo que hay otra cosa detrás. ¿Lo que dije en referencia al ingreso a planta del Municipio, a través de concejales, referentes políticos o funcionarios de una gestión es desconocido? ¿Tanto periodismo de investigación no lo sabe, los compañeros no lo saben? ¿Y por qué tanto alboroto? Si, por ejemplo, basta con mirar la presencia de determinados apellidos, familias completas, en distintas dependencias estatales para saber que eso es así. Salvo que se dé la casualidad que en una misma familia todos hayan ganado concursos o todos tengan oficios tan especiales que hayan hecho necesaria su convocatoria.

En algún momento debemos dejar de jugar con las caretas de la hipocresía. Son realidades que ocurren y hay que poder decirlas sin que intenten influir el temor que, por decir esas verdades, sectores de la prensa, del poder político y otros sectores más ocultos condicionen que uno o una sea “citado por sus dichos por algún fiscal o juez”

Diario del SUR: Un portal digital, fortaleciendo la teoría del “fuego amigo” deslizó concretamente que su alejamiento de la gestión habría tenido que ver con un enfrentamiento con la esposa del ex intendente Cresto; concretamente la señora Leticia Ponzinibbio.

Julia Sáenz: Si, y creo que es ahí donde vemos que, como se dice, “saltó la liebre”. A mi entender esa información viene muy de adentro de la gestión y tiene que ver con un hecho que en realidad existió, lógicamente que interpretado, podría decir, según la visión del otro lado. Yo no eché a la esposa de Cresto sino que concretamente planteé que si la secretaria era yo entonces las decisiones las tomaba yo. Además, a la afirmación que hace quién escribió la nota hablando de colaboradores ad honorem, me gustaría que diga los apellidos de esos supuestos colaboradores ad honorem y yo le digo cuánto cobraba cada uno.

Fíjense en este caso. Hay realidades y verdades que todos las conocen y, al momento que alguien las pone sobre la mesa, como pasó conmigo, esas mismas personas se muestran escandalizadas. Otros secretarios posiblemente habrán aceptado quizás un doble comando, y fue simplemente eso lo que planteé. Creo que los que me conocen saben que yo nunca voy a estar en un lugar para hacer como que. En este caso lo que estaba en juego era simple: o soy la Secretaria o soy quien sólo firma papeles. Y debo decir que siempre tuve el apoyo del intendente. Por eso dije en la entrevista a la que hacía alusión algo que llamativamente nadie replicó y es que lamentaba profundamente la ida de Enrique Cresto a la nación, porque era una pérdida enorme para la ciudad, porque no es lo mismo que personas delegadas tomen decisiones, por más familiares cercanos que sean y eso es lo que veo en la realidad. Esa es mi verdad. Veo gente que no fue elegida y desconozco qué cargo tienen y cuánto cobran, al frente de acciones del Estado Municipal, incluso articulando políticas públicas con el Estado Nacional o provincial. ¿Puede alguien que no es funcionario o funcionaria, por más familiar del intendente Cresto que sea, tomar decisiones o representar al Estado municipal? Vuelvo a decir; de lo que he dicho nada es desconocido por la mayoría de las personas que hoy se escandalizan. Si lo que digo no es la verdad, que me lo refuten