ESTUDIANTES VS. LIBERTAD: UN GIGANTE A PUERTAS CERRADAS

Es por disposición de la CABB, desde las 21.30 hs. El problema, desde siempre, nunca fue de algunos y de a poco se fue convirtiendo en algo de lo que debemos ocuparnos todos.

Se trata del Coronavirus, que sigue su avance, y demanda cada vez más precauciones en todos los países, incluso hasta en los más desarrollados, con supuestamente más armas para combatir cualquier flagelo.

Pero en este caso las precauciones que llegan desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) son generales para todos y quien más quien menos las conoce, porque son las básicas. En este caso donde también se empezaron a tomar todas las precauciones es en la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), desde donde ayer se emitió un comunicado que todos los partidos de este deporte bajo su órbita se jueguen A PUERTAS CERRADAS.

Y esto, en el caso de Concordia, incumbe al Torneo Federal (Ferro ya acató la orden anoche) y a la Liga Nacional, por lo que el partido entre Estudiantes y Libertad de Sunchales de esta noche, a las 21.30, se jugará a estadio semivacío. Y decimos “semi”, porque es obvio que habrá ingreso de Prensa Acreditada y los dirigentes de ambos clubes que podrán ingresar al Gigante Verde. Obvio que los planteles estarán con su plantel completo y asistentes, más árbitros y mesa de control, como corresponde normalmente a un partido de básquetbol.

Y la medida sorprendió, pero no tanto, porque se la veía venir dado que de todos lados estaban bajando línea otros deportes, como así también desde la Nación, que ya había suspendido todo encuentro deportivo que tenía que ver con la presencia de deportistas extranjeros en nuestro país. El protocolo indica que todo el que venga de afuera tiene que permanecer en su casa 14 días, mientras se le realizan estudios, para determinar si tiene la enfermedad o no.

Entonces, directamente se ha cancelado todo acto deportivo con aquellos que inevitablemente tenían que viajar hacia aquí, como así también, obvio, aquellos deportistas con compromisos en el exterior. Son medidas precautorias, que encienden una luz, sí, pero para nada debe ser alarmante porque si entre todos prevenimos, será seguramente más difícil que el virus llegue del todo a nuestro país.

Es cierto que la medida trae pérdidas importantes a las instituciones, porque cuesta mucho hoy abrir un club para un espectáculo deportivo. Pero aquí está la salud de todos de por medio y hay que acatar lo que emana desde entidades superiores, o rectoras, en este caso también guiadas por el protocolo general de la Nación. Entonces, hoy, y por un tiempo indeterminado, tendremos canchas vacías de público.

Si es que en algún momento no se decide parar toda la actividad, como en la NBA, aunque allí hubo un caso directo de un jugador contagiado. Entonces, el de hoy será un partido atípico dentro del marco de la emergencia mundial que ha despertado el Coronavirus, y que esperemos sea una pandemia que puedan detener pronto con una vacuna que le impida siguiera manifestarse.

UN PARTIDO DE VARIOS PUNTOS

Estudiantes juega ante Libertad de Sunchales un partido de esos de varios puntos, no solamente dos. Claro que hablando metafóricamente por la situación de ambos en la tabla. Estudiantes está penúltimo y Libertad último en lucha directa por evitar el descenso. El Verde tiene 7 ganados y 19 perdidos, con 26,9 por ciento de efectividad, mientras que los santafesinos poseen 5 ganados y 20 perdidos, con 20 por ciento exacto. Aunque sea Libertad el más urgido, una victoria les urge a los dos esta noche.

Y el que llega mejor es Estudiantes, por ser local y porque hizo un juego más que esperanzador ante Regatas la semana pasada, jugando un tercer cuarto que no exageramos si decimos que es de lo mejor de Estudiantes en la Liga Nacional, y quizá comparable a la actualidad de pocos equipos. Es que jugó de manera brillante ese parcial y allí arrolló a Regatas, con un repertorio de básquetbol que fue realmente superior. Luego, es cierto, ganó ajustadamente porque dejó venir a su rival, pero el triunfo fue absolutamente con justicia, porque fue el mejor dentro de la cancha.

Entonces, sin duda que ello hizo que el Verde trabaje con mayor confianza en la semana y afronte este partido vital con el ánimo bien arriba, o al menos a sabiendas que, jugando así como contra Regatas es el camino que hay que seguir transitando. Para dar algún nombre, Lucas Pérez ingresó muy bien en el equipo y parece darle ese toque de tranquilidad, por experiencia, que el equipo necesita con tanta juventud en cancha.

Combinando con Gamboa, que es otro de los líderes del plantel, pueden apuntalar al resto de los jugadores que también quieren buscar su mejor nivel, para entre todos sacar a Estudiantes de esta situación. No habrá plus para el Verde hoy, porque se juega sin gente, pero ellos son hoy los que llegan con el plus de haber demostrado que se puede en el partido anterior, y quizá en algún otro juego más. De ello deben convencerse para ganar más que dos puntos esta noche.