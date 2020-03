ESTUDIANTES RECIBE A REGATAS CORRIENTES

Estudiantes sale a la cancha otra vez en casa, en el Gigante Verde. Esta noche, desde las 21.00 horas, recibe a Regatas Corrientes en un nuevo compromiso por la Liga Nacional de Básquetbol. Javier Sánchez, Raúl Sánchez y Fabricio Vitto será la terna arbitral, mientras que Eduardo Soria será el Comisionado Técnico del partido.

Estudiantes, como ya casi todos saben, viene cumpliendo una mala campaña en esta Liga donde se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla. Un equipo que se armó para transitar por la Liga pensando en mantener la categoría, pero que sin embargo no ha rendido de acuerdo a lo que al menos se imaginaban en el cuerpo técnico liderado por Eduardo Japez. Y aquí hay que hacer la salvedad, de que no quiere decir para nada que Japez no sea un buen técnico, porque indudablemente que es bueno.

Sino que en todos los casos deportivos a veces se da en la tecla con lo que se busca o se propone, y otras veces no. Y este último es el caso del Verde que no ha podido ensamblar a los jugadores que trajo y hacer un equipo, como bien pudo en su momento Hernán Laginestra, y en otros Lucas Victoriano, precisamente entrenador que hoy visita el Gigante como DT de Regatas.

Claro, hay otra cosa a tener en cuenta, de que Estudiantes se movió esta temporada con una billetera mucho más acotada que en otros casos. Si bien la disparada del dólar perjudicó a todos los equipos, a Estudiantes le hizo más daño aún porque casi nunca estuvo a la altura de poder realizar grandes erogaciones, que tiene que ver directamente con contratar jugadores de primer nivel. Ojo, no estamos menospreciando a los jugadores actuales, sino que estamos diciendo que no han podido en equipo poder amalgamarse de la manera que el cuerpo técnico, y seguro que también la gente esperaba.

Pero hay apuestas individuales interesantes en el plantel, aunque si hay un juego que es netamente de equipo es el básquetbol donde nadie gana un partido solo. Entonces, ante ese panorama, y el que se presenta, con más razón, el Verde juega finales todas las fechas tratando de escaparle al fondo de la tabla.

Y lo que más a mano tiene es justamente jugar en su cancha, en un reducto siempre difícil para los rivales porque la gente juega un rol importante con su aliento, y porque los jugadores han demostrado que los jugadores se contagian y ponen ese plus, al que la hinchada llama de otra forma, para bancarse a tal o cual rival.

Regatas llega octavo a este compromiso con un 59.1 por ciento de efectividad, con 13 ganados y 9 perdidos. Además de tener un buen equipo, cuenta en sus filas con el interminable, y estupendo, Paolo Quinteros quien desde hace años es figura de Selección y sobresaliente en cada Liga Nacional.

Si bien quizá hoy no es titular, su aporte dentro y fundamentalmente fuera de la cancha es importantísimo, por su experiencia y por lo que puede transmitirle a todos, no solamente a los jóvenes. Lucas Victoriano es conocido en estas tierras y recibirá el aplauso merecido, por su buen paso por el Verde, y por conocer a este equipo actual sabrá como jugarle, con la intención de llevarse los dos puntos.

Estudiantes, como dijimos, está penúltimo, con el 24 por ciento de efectividad, producto de sólo 6 victorias y 19 derrotas. Y aunque pueda sonar “raro”, este mismo equipo le ganó a San Lorenzo en esta Liga aquí en Concordia, dando fe de lo que decimos del plus que suele poner en estos partidos son más que “chivos”.

Veremos entonces con qué Estudiantes nos encontramos hoy y con qué Regatas, porque todos pueden tener un buen día o mal día, según Dios disponga. Pero hay promesa de muy buen partido. Pero más que nada, el atractivo debe ser natural, el de ir a la cancha y alentar a Estudiantes para sacarlo de esta incómoda posición, para mantenerlo en la categoría y seguir disfrutando este básquet de primer nivel que nos propone periódicamente en nuestra ciudad.