EL PRINCIPAL GRUPO DE ACREEDORES DE PCIA DE BS AS ACEPTÓ POSTERGAR PARTE DEL PAGO DE UN BONO

EL PRINCIPAL GRUPO DE ACREEDORES DE PCIA DE BS AS ACEPTÓ POSTERGAR...

Si los fondos que dan su consenso suman el 75% de los bonos existentes, el pago se postergará hasta mayo y el distrito conducido por Axel Kicillof evitará sobre la hora caer en una cesación de pagos.

El comité que agrupa a los principales tenedores de deuda de la provincia de Buenos Aires dijo que aceptará la solicitud de consenso enmendada que hizo pública esta mañana el Ministerio de Economía y Finanzas bonaerense. Los acreedores dijeron que las modificaciones a la propuesta original hechas públicas hoy y las conversaciones de los últimos días muestran que el distrito conducido por Axel Kicillof negocia en buena fe y que, por lo tanto, aceptarán la demora en el pago. Si los acreedores que aceptaron la propuesta suman entre todos el 75% del total de la emisión del bono que debería haberse pagado la semana pasada, la provincia puede postergar parte del pago y evitar el default.

A través de un comunicado, el “Comité Directivo” que agrupa a los principales tenedores del Bono Buenos Aires 2021 (BP21) que la provincia debería haber pagado el lunes de la semana pasada dijo que aceptará la solicitud de consenso para postergar parte del desembolso hasta mayo.

Esta mañana, la provincia anunció que ofrecía el 30% del vencimiento de capital que correspondía abonar el 26 de enero pasado. Serán unos USD 75 millones del total de USD 250 millones que vencían ese día en concepto de capital. Antes, ya había agregado a su propuesta un “endulzante”: el adelanto de los intereses que generará el retraso en el pago, unos USD 5 millones extra.

Para mañana a las 6 de la mañana hora de Argentina, la provincia necesita conseguir el consenso de tenedores que sumen entre todos el equivalente al 75% de la emisión del BP21. Si alcanza ese umbral, podrá retrasar el pago sin caer en default.

“El comité directivo de titulares de bonos (el “Comité Directivo”) formado por un grupo de grandes empresas de inversión que son titulares de los bonos existentes, así como de otros Bonos de la Provincia de Buenos Aires, junto con ciertos otros titulares importantes (junto con el Comité, los “titulares de apoyo”), han decidido participar en la solicitud de consentimiento enmendada”, dijo el grupo de acreedores a través de un comunicado.

“Los asesores y los titulares de apoyo entablaron conversaciones constructivas con la provincia de Buenos Aires después de que ésta anunciara que prorrogaría por segunda vez el plazo de su solicitud de consentimiento. Los titulares de apoyo llegaron a la conclusión de que las modificaciones de las condiciones comerciales en la enmienda más reciente son un indicio de que la provincia de Buenos Aires tiene la intención de entablar negociaciones de buena fe sobre una reestructuración general de la deuda”, agregó el texto distribuido a través de plataformas de operaciones.

“Los titulares de apoyo aprecian los esfuerzos de la provincia y su enfoque de colaboración y esperan que se obtenga un amplio apoyo de otros titulares de bonos. Los titulares de apoyo subrayan la importancia y los beneficios de un proceso consensuado caracterizado por el entendimiento mutuo y unos resultados plenamente negociados. Además, el El Comité Directivo también está satisfecho con la intención declarada de la provincia de Buenos Aires de comunicarse con los participantes del mercado en un de manera continua y transparente con respecto a la reestructuración general de la provincia de Buenos Aires”.

Fuentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires calificaron como arduas las conversaciones mantenidas que resultaron en la extensión y mejora de la oferta. Confirmaron, además, que se ha logrado el consentimiento del grupo de bonistas más grande y que en base a ese aval esperan contar con el apoyo del resto de los tenedores.

¿Cómo debería pagar Buenos Aires?

Para que la modificación a las condiciones de pago pueda ser llevada a la práctica, se necesita que mañana martes a las 6 de la mañana hora de Argentina los acreedores que aceptaron la propuesta de postergar parte del pago del BP21 sumen entre todos el 75% del capital emitido en ese papel. Con ese nivel del consenso, el resto de los tenedores del bono están forzados a aceptar el cambio en las condiciones.

El Comité Directivo de los acreedores no reveló que porción de la emisión original del BP21 suman sus participantes, con lo cual todavía no está garantizado que se alcance el umbral mínimo de consentimiento necesario.

En caso de que se alcance el umbral de consenso necesario, la provincia terminará pagando dentro del período de gracia que estipula la documentación de los bonos (5 de febrero), el 30% del capital que vencía el 26 de enero, aproximadamente USD 75 millones.

Además, dentro de los 5 días hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1° de mayo –aproximadamente USD 5 millones-, postergando hasta el 1° de mayo de 2020 el pago del restante 70% de capital originalmente con vencimiento el 26 de enero de 2020, unos USD 175 millones.

Faltan, con todo, otros USD 27 millones de pago en concepto de intereses que la provincia todavía no completó. Al igual que el vencimiento de capital que se busca postergar aunque sea parcialmente, ese otro pago caía el 26 de enero y aún no se hizo. Fuentes al tanto de las negociaciones dijeron que el plazo de gracia para retrasos en materia de pagos de intereses del BP21 es de 30 días y que todavía no está definido cuánto de ese plazo será finalmente utilizado.