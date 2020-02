EL PEOR ENERO DE LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS PARA EL MERCADO INMOBILIARIO

¿Quién ha visto un dólar? La famosa frase de Juan D. Perón tiene una secuela vinculada. ¿Quién ha comprado un inmueble? Las cifras de enero del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, muestran que el sector inmobiliario está destruido y solo se sellaron 1.390 operaciones de compraventa. Es decir, 31,5% menos que en igual mes 2019. Aun con una inflación de 53,8% en 2019, el monto transaccionado en pesos cayó 5,5% hasta $9.794 millones. Contra diciembre, la cantidad de actos cayó 57,5% y 52% en volumen (medido en pesos). Así, enero de fue el vigésimo mes consecutivo con caída en la medición interanual.

El monto medio de los actos fue de $7.046.230 (US$ 111.880 según el tipo de cambio oficial promedio): creció 37,9% interanual en pesos mientras que, en moneda estadounidense, bajó 15,8%.

En enero, las escrituras formalizadas con hipoteca bancaria totalizaron 111 casos, 49,3% menos que las registradas un año antes. Representaron el 8% del total, frente al 10,8% de un año antes. Muy lejos quedó el boom de 2017-2018.

Desde Reporte Inmobiliario pusieron contexto: el mes que pasó fue el peor de la serie…incluso peor que el 2002. “Las noticias negativas acerca de la crisis azotan la actividad inmobiliaria, pero desde hace más de un año parecen superarse mes a mes. 2019 había cerrado como el peor año del cual se tuviera registro y este comienzo de 2020 se inicia con una reducción aún mayor del número de compraventas”, agregaron. También señalaron que, contra enero de 2018, la cantidad de escrituras bajan casi 70%.

“Si vamos hacia atrás al inicio de la serie (1998) no es posible encontrar un enero con cifras tan bajas. Siquiera enero de 2002, cuando arreciaba la megacrisis de la convertibilidad. En ese momento se efectuaron 1.678 compraventas 20% más que en enero de este año. No obstante, el peor mes había sido durante el cepo anterior en enero de 2015 con 1.629 escrituras, 17% más que la actuales. Las 1.390 escrituras actuales representan menos aún que la tercera parte de las registradas al inicio de 2018”, concluyeron.

Asimismo, el número de compraventas en la provincia de Buenos Aires registró en el primer mes del año una disminución del 20,8% interanual. Se trata del peor enero desde el año 2002, en pleno estallido del “1 a 1”. El total de escrituras fue de 2.502 mientras que en el mismo mes del año pasa do (un año malo) se habían registrado 3.160. Los datos surgen de las estadísticas elaboradas mensualmente por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. En lo que respecta a la comparación con el mes anterior, se evidencia una disminución del 80,6% en las compraventas ya que en diciembre se habían registrado 12.873 operaciones.

El Economista dialogó con Germán Gómez Picasso (Fundador de Reporte Inmobiliario) sobre el sector y sus perspectivas. “Las cifras de compraventa que estamos viendo son las peores de los últimos 40 años, aún peores que con el corralito de 2001 y el cepo del kirchnerismo. Y la peor noticia de todas es que los números actuales aún no fueron afectados 100% por el nuevo cepo”, sentencia. Realmente cuesta encontrar la salida para la actual situación. Sin dudas, una baja de precios dinamizaría al mercado, pero no tenemos la certeza de cuanto ni por cuanto tiempo. Los costos de obra bajaron muchísimo en dólares por la devaluación, pero desde un techo histórico que era insostenible. Por eso a pesar de la fuerte baja no resultan tan atractivos para los constructores y no hacen que la demanda actúe de forma masiva en los productos en pozo”, concluyó.