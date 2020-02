EL KIRCHNERISMO CREE QUE BLOQUE DE LAVAGNA NO DIO QUÓRUM POR PRESIÓN DE JUECES

Siete de los once miembros de su interbloque casi arruinan la sesión. Cambiemos volvió evitar una fractura. Cómo será la denuncia contra Scioli. –Mauricio Cantando-

A las 12.15, la hora de convocatoria para la sesión, 10 de los 11 diputados del interbloque federal estaban reunidos en el despacho de Graciela Camaño, para definir si aportaban al quórum y aprobaban la ley que reduce las jubilaciones a jueces y diplomáticos.

Los cuatro cordobeses cercanos a Juan Schiaretti no tenían dudas: Paulo Cassineiro había firmado el dictamen y querían votar a favor para preservar la relación de su jefe con el Gobierno. Eduardo “Bali” Bucca, el jefe de la bancada, ex candidato a gobernador de Lavagna, sorprendió al no anticipar una postura en la reunión de labor parlamentaria (que reúne a líderes de cada fuerza para coordinar la sesión) y junto a Camaño bregaba por no pisar el recinto.

Se excusaban en el debate exprés impuesto por el oficialismo y en no haber tenido representante en la Comisión de Previsión Social que el miércoles debatió la ley junto a la de Presupuesto, que sí integra Cassineiro. Los miembros se habían definido el viernes, mediante una resolución que se conoció junto a la convocatoria a la sesión y que de pronto se tornó decisiva.

Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez (ambos electos en la lista de Lavagna), Bucca, Jorge Sarghini y los socialistas Enrique Estévez y Luis Contigiani nunca llegaron al recinto para dar quórum y vieron en vivo desde el palacio cómo la sesión estuvo a punto de caerse. El salteño Andrés Zottos era el único ausente.

Rodríguez apareció cuando el debate había empezado y los cambiemistas tapaban las voces del kirchnerismo para acusar a Daniel Scioli de ser un diputado trucho, por haber sido elegido embajador en Brasil. Permaneció en su banca y unas horas más tarde fue uno de los 128 diputados que votó a favor y permitió que la ley se apruebe y se envíe al Senado.

Cuando había pasado media hora y el quórum no llegaba, Cecilia Moreau, que el miércoles ofició de enlace con la Casa Rosada, tuvo que pedir una prórroga de media hora (temeroso de habilitar la sesión, el radical Ricardo Buryaile intervino y la redujo a la mitad) porque faltaban dos diputados propios: Eduardo Valdés y la fueguina Mabel Caparros. No esperaban a Magdalena Sierra y a Walberto Allende, con problemas de salud; ni a Liliana Yambrun, con un asunto familiar. Tanta era la urgencia que Carolina Gaillard fue con el embarazo bien avanzado.

Se sentaron temprano para ayudar la neuquina Alma Sapag, los 8 diputados del Unidad Federal (el bloque de partidos provinciales que preside José Luis Ramón), los 4 cordobeses y los 2 de izquierda, que se abstendrían en la votación pero terminaron siendo cruciales para tocar la campana.

El quórum fue posible con la llegada a un minuto antes del límite de Caparros, víctima de una atascadera en Aeroparque por la presencia de Evo Morales (“¡Venite caminando!”, le gritó al teléfono Cristina Álvarez Rodríguez). Scioli había llegado temprano y pasó desapercibido. pero con los números justos se convirtió en la carnada perfecta de Cambiemos.

Al límite, Massa tuvo esperanzas en que los diputados del PRO cercanos a Emilio Monzó se animen de una vez por todas a diferenciarse como amenazan desde diciembre, dieran quórum y acompañen. Sebastián García de Luca, su referente, anticipó en la reunión del interbloque del miércoles por la noche que evaluaban votar con el Gobierno.

Mario Negri y Cristian Ritondo lo escucharon y le respondieron en un párrafo del comunicado que emitieron minutos después: “Quienes den quórum serán cómplices de esta maniobra. Si no aceptan la cláusula es claro que solo van por el Poder Judicial”, fue el mensaje. Interpretan, repetirían hasta el hartazgo, que el proyecto es una excusa para anticipar la jubilación de jueces y fiscales y nombrar a los propios como sea.

De Luca juntó a varios de sus más cercanos antes de la sesión (Gabriel Frizza, Juan Aicega, Eduardo Cáceres y Domingo Amaya), acordaron no ayudar con el quórum y votar a favor pero cuando la reunión se desmadró por la polémica de Scioli se fueron con sus aún compañeros.

En el oficialismo se cruzaban culpas por haber llegado tan al límite con los aliados con un tema fácil de presentar ante la opinión pública y los cañones apuntaban a Lavagna, que hace dos días pidió que los jueces no tuvieran privilegios pero no aportó a sus diputados para quitárselos.

“Quisieron quedar bien con los jueces al no bajar. Estuvieron negociando cómo romper la sesión”, los acusan en el Gobierno y sospechan del diálogo de Camaño con sus compañeros del Consejo de la Magistratura. “Nadie de este bloque tiene denuncian penales; no sé cómo podrían presionarlos”, respondió uno de los federales a LPO, que insistía en que la bronca era con Massa y no hubo negociación con jueces y fiscales.

En Cambiemos no niegan esos contactos y mencionan a los fiscales Carlos Rívolo y Raúl Pleé como operadores y artífices de la cláusula que pedía sostener los beneficios jubilatorios a los magistrados que iniciaran sus trámites para irse y cobrar con el régimen actual, que es de un haber inicial del 82% del último salario y no de los últimos 10 años, como el proyecto aprobado. Pleé es uno de ellos, interesado en cobrar hasta 400 mil pesos en su retiro.

En el oficialismo creen que la cláusula era innecesaria y fue sólo una excusa para alterar la tarde. “No iban a votar la ley. Pidieron eso pero si se los dábamos, pedían otra cosa. Nos dimos cuenta que tenían la decisión de ayudar a los jueces y no les íbamos a seguir el juego”.

La relación de Alberto con Lavagna es motivo de estudio en la Casa Rosada. Fue premiado con cargos en el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, su hijo es presidente del Indec y la semana pasada su asesor Rodolfo Gil fue nombrado por el Senado como embajador de Portugal.

El ex candidato presidencial era el candidato elegido para presidir el demorado Consejo Económico y Social y tanta era su cercanía con Alberto, que Camaño prefirió no presidir su bloque, le cedió su lugar Bucca y rara vez se la ve por el recinto.

Esta semana activó su teléfono e hizo sentir su sombra. Su rol en la Magistratura es crucial para lo que viene: tiene el voto de desempate y preside la Comisión de Admisión, donde ya hay 44 concursos en marcha para cubrir juzgados y se vendrían más de 50 si continúan aumentando las jubilaciones para sostener los beneficios del régimen actual. Quienes la frecuentan aseguran que espera el momento para armar una tercera vía con Monzó si finalmente se decide a competir. “Mientras tanto, no se la va a hacer fácil al Gobierno”, vaticinan.

En Cambiemos era todo algarabía, porque no imaginaban un final mejor. El operativo Scioli fue improvisado en el recinto por Mario Negri, con un llamado a su par del Senado Luis Naidenoff, quien le facilitó el número de orden del día de su pliego como embajador de Brasil. El cordobés convocó a sus pares que estaban desparramados en el recinto, les ordenó ubicarse en sus lugares, escucharlo y preparar la partida.

El radical chubutense Gustavo Menna estudia una presentación judicial contra Scioli que no sería por su condición de diputado ilegítimo, como denunciaron ante los micrófonos y les será difícil justificar en los papeles, porque nunca renunció y recién será embajador cuando sea designado mediante una resolución del Boletín Oficial. Le achacarán haber “ejercido” como tal en sus reuniones en Brasilia y ser presentado con ese cargo en registros oficiales, que fueron borrados esta tarde pero ya tendrían sus capturas de pantalla.

En el Gobierno preparan la respuesta: si Scioli era ilegítimo, señalan, los diputados de Cambiemos no deberían haber dejado jurar a su compañera Adriana Cáceres una vez iniciada la sesión. La queja de Negri vino después, previo whatsapp con Naidenoff.

Además de Cáceres juró y se sumó al bloque de Todos Liliana Schwindt, tras dos meses de litigio judicial por el cupo de género, que ganó con un fallo de la Cámara Electoral. De esta manera, al quórum se llegó este jueves sin los tres reemplazos de los diputados oficialistas que se fueron al Ejecutivo, donde no hubo ni una mínima precaución de que podían complicar el Congreso con sus designaciones. A Felipe Sola lo sustituyó el lavagnista Sarghini que nunca fue a sesionar y las bancas de Arroyo y José Ignacio de Mendiguren estaban vacías.

Esta última no se cubrirá, porque el reemplazo natural es Marcelo “El Oso” Díaz, cercano a Margarita Stolbizer aunque, asegura, dispuesto a sumarse al bloque de Ramón para ayudar al Gobierno. Sin embargo, este jueves estuvo en el Congreso junto a Stolbizer para charlar con Negri y alimentó las sospechas de no ser tan dócil como promete. Y el Gobierno tiene motivos para desconfiar. No le sobra nada.