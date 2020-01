DANIELE DE ROSSI EXPLICÓ LOS MOTIVOS DE SU ALEJAMIENTO DE BOCA

El Romano brindó una conferencia de prensa donde definitvamente se despidió del Xeneize, decisión que tomó, según explicó, para estar más cerca de su hija mayor. “En Boca dejo una parte de mi corazón”, aseguró el mediocampista italiano.

Daniele De Rossi se despidió del fútbol en una conferencia de prensa que brindó en el complejo Pedro Pompilio. “No pensaba que podía amar tanto a un club que no fuera Roma. En Boca dejo una parte de mi corazón”, afirmó sobre lo que dejó su paso por Argentina.

El italiano destacó que “la decisión es definitiva”. Además, explicó: “Tengo la necesidad de acercarme a mi hija mayor, que es la única que se quedó allá. Nos extrañamos mucho. A los 14 años, necesita de su padre cerca. Solo eso. No hay nada más atrás. Ninguna enfermedad ni otra cosa”.

El ahora ex futbolista contó que la nueva dirigencia intentó convencerlo para que siga. “Me mostraron cariño y me dijeron que tome el tiempo que necesitara para ver si podía resolver la situación. Sabía que no iba a seguir, pero me pareció más respetuoso venir y hablar cara a cara”, manifestó.

Con respecto a su futuro, De Rossi deslizó que “el deseo es el de ser entrenador”. En tanto, agregó: “Tengo mucho que estudiar y aprender. Seguramente me junte con los mejores técnicos o los que más me gustan. Quizá sea dirigente o hasta utilero (risas), pero siempre cerca del fútbol. Es mi vida”.

El campeón del mundo en 2006 dejó sus sensaciones. “Los hinchas me dejaron mucho más de lo que yo les pude dejar a ellos. La deuda es irme sin logros futbolísticos. No me gusta vender humo, pero seguiré siendo parte de Boca para siempre y quizá nuestros destinos nos vuelvan a juntar”, indicó con emoción.

En relación a su experiencia, De Rossi expresó que “ojalá se haya abierto un nuevo camino de jugadores europeos, porque esto es algo que nunca van a disfrutar en otro lado”. Además, añadió: “Estoy triste, quería que durara un poco más. La gente que encontré acá lo transformó en algo mágico”.

Sus compañeros se llevaron una alusión especial en la despedida. “Lo más importantes es cómo me recuerden mis compañeros. Me recibieron como si fuera un hermano. Me dijeron cosas muy lindas. La palabra la tomó Carlos Tevez como embajador. Siempre van a tener un hermano en Italia”, declaró.

La mención para Gustavo Alfaro, con la aclaración de que puedan existir distintas formas de ver el fútbol, incluyó “profesionalismo, cariño y respeto, un gran hombre que dio todo”. Finalmente, resaltó a Nicolás Burdisso y gratificó a Daniel Angelici. “Le voy a estar agradecido de por vida por esta oportunidad”.