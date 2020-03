CUESTIONAN DESIGNACIÓN PARA PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES

Hace aproximadamente diez días el nombre de Leonardo Esteban Cabrera Domínguez comenzó a sonar como la propuesta que el gobierno de Entre Ríos le hizo al Gobierno Nacional para que ocupe el estratégico cargo de Subsecretario de Puertos y Vías Navegables. (Nahuel Maciel-El Argentino de Gualeguaychú)

Cabrera Domínguez nació en la República Oriental del Uruguay, nacionalizado argentino y radicado en Concepción del Uruguay, localidad a la que llegó como empleado de la multinacional granaria Dreyfus; y desde lo político un hombre directamente ligado y protegido por el ex intendente de esa localidad, ex senador departamental, ex ministro de Producción de la provincia y actual presidente del Instituto Portuario, Carlos Schepens. Cabrera Domínguez además cuenta con un incondicional apoyo de la empresa belga Jan de Nul Group (con fuertes intereses en la Hidrovía), la adhesión de la pastera UPM (ex Botnia) y el visto bueno del actual presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, quien mantiene una comunicación directa con Schepens.

Puertos y Vías Navegables no es un lugar para nada despreciable del Gobierno Nacional, máxime por la jerarquización que prometió el Presidente Alberto Fernández tendrá la hidrovía en su concepción desarrollista.

No es casual que ese cargo sea disputado por otras tres provincias: Santa Fe, Chaco y Buenos Aires.

Las apetencias no son desde hace diez días. Ya se insinuaron a fines del año pasado. Así se propuso al massista y ex intendente interino de Bahía Blanca, Gustavo Bevilacqua.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, promueve a Ricardo Luján (1), quien ya estuvo en ese cargo desde 2006 al 2012 y de estrechos vínculos con el gremialista (oriundo de Santa Fe) Juan Carlos Schmid, “patrón” indiscutido del Sindicato de Dragado y Balizamiento.

¿Quién es Cabrera Domínguez?

Leonardo Esteban Cabrera Domínguez nació en la República Oriental del Uruguay. De acuerdo al Decreto Nº 309/07 del MGJEOySP, cuando de lo designó como presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay; figura con el “DNI 93.100.505”.

Pero, de acuerdo al Decreto N° 331 del 29 de febrero de 2016, firmado por el gobernador Gustavo Bordet y el entonces ministro de Producción, Carlos Schepens; en el Artículo 2° se lo designó como “Presidente del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos”, bajo el “DNI 19.003.428”.

Ante la aparición de dos DNI diferentes, el diario El Argentino realizó una consulta con el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes a quien le envío sendos decretos; y el Fiscal a su vez requirió aclaraciones a la Gobernación porque desconocía la situación.

Desde la Dirección de Despacho de la Gobernación le confirman al Fiscal de Estado, después de haber analizado la situación, que se trata de un uruguayo nacionalizado argentino.

Pero hasta aquí no hay ningún inconveniente, porque bien lo enseña el ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica: “No somos países hermanos, somos gemelos que nacimos en la misma placenta” (2).

Cabrera Domínguez desplegó en Entre Ríos –y desde Concepción del Uruguay, siempre protegido por Schepens- una intensa actividad como operador de Louis Dreyfus Company Argentina. Se trata de una de las compañías más grandes que opera en el país y es considerada como una de las líderes por su volumen exportador, especialmente en oleaginosas, cereales, harina y aceite de soja, pero también en biodiesel, algodón, fertilizantes, agroquímicos y semillas.

En la edición del 11 de marzo de 2004 de la Agencia Periodística Federal (APF) se publicó a las 10:17 de ese día un cable que daba cuenta de la instalación de Dreyfus en Concepción del Uruguay, más precisamente en el ámbito portuario.

“Para difundir esta operatoria, Luis Zubizarreta, responsable de la operación Concepción del Uruguay en Buenos Aires, Leonardo Cabrera, a cargo de la recepción y logística en Puerto y Martín Ingaramo responsable comercial de la operación Concepción del Uruguay, dialogaron con diario La Calle”, reprodujo el cable periodístico (3).

Cuando la empresa forestal Celulosa Arauco, del grupo chileno Copec, adquirió en 300 millones de dólares los activos que la firma Louis Dreyfus poseía en Argentina y Brasil; Cabrera Domínguez se convirtió en un denostador de la lucha contra la pastera que protagonizó Gualeguaychú y los pueblos ribereños.