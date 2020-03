COTI FINALIZÒ SU CARAVANA “COLOR ESPERANZA” A PURA SOLIDARIDAD

“Mis canciones son el medio entre gente que necesita una mano y la solidaridad de ustedes”.

En el marco de su mini gira “Canciones útiles”, el reconocido cantautor Coti Sorokin recorrió ayer tres ciudades entrerrianas de la costa del Uruguay, convocando a una multitud de seguidores y voluntarios en cada escala musical y solidaria que realizaba.

“Somos un grupo de gente que quiere darle una mano a otra gente que la necesita, o sea el medio entre ellos y la solidaridad de ustedes que están bancando el calor y trajeron tantos útiles para un montón de chicos”, afirmó al presentar la campaña a beneficio de “Color esperanza”, un merendero de Concordia que lleva el nombre de su canción más famosa.

Luego de partir bien temprano desde Retiro, la primera parada tuvo lugar a media mañana en la peatonal de Gualeguaychú y, posteriormente, hizo lo propio alrededor de las 15 en un parador del Balneario Municipal Santiago Inkier de Colón, donde lo esperaban con más ansias de música y útiles escolares que completaron dos enormes canastos, que se sumaron a otros dos que se habían llenado en la ciudad del carnaval.

“Hay un equipo enorme de gente laburando y haciendo posible esta logística para que nos encontremos, toquemos, cantemos un poco y encima podamos ayudar un poquito, porque estoy convencido que las canciones tienen que servir para algo”, destacó respecto al grupo humano que acompañaba su misión solidaria, auspiciada por la empresa Flecha Bus que trasladaba a sus voluntarios en una unidad.

“Días”, “Antes que ver el sol” o “Nada de esto fue un error”, fueron algunos de los hits que interpretó Coti con el río Uruguay como marco, en un recital con Paprika Banda que se extendió por unos 45 minutos en un escenario improvisado que él mismo convirtió en 360 grados.

Agrandar imagen“Es importante que los chicos tengan la ilusión de tener sus cuadernitos y sus lápices nuevos para empezar las clases”, agradeció antes de partir a la costanera de Concordia a completar el itinerario, prometiendo regresar más adelante con otra mini gira solidaria.

Una asignatura pendiente

“Nos gustaría poder tocar algún día en la Fiesta de la Artesanía, porque sé que es un evento muy lindo y muy importante”, manifestó Coti en un tramo de su concierto en Colón, lo que provocó una reacción tan inmediata como unánime en el público.

“Me acuerdo que de chicos veníamos desde Concordia a la feria, a recorrer y a ver artesanos y artistas de todo el país. Mi viejo siempre me pregunta: ‘¿Querido, cuándo vas a tocar en la Fiesta de la Artesanía?’. Y le respondo que es lo mismo que me pregunto yo”, ironizó.

“Traen a un montón de gente, pero a mí no me llaman nunca. No sé qué pasa”, agregó el músico entrerriano, cuyas canciones son reconocidas internacionalmente -en México y España, por ejemplo- y este año hará la cortina musical de “ShowMatch” (El Trece).

“Si el año que viene no me llaman, venimos y ponemos el bondi acá en la playa para tocar igual”, bromeó al finalizar.

