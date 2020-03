CORONAVIRUS: CINCO ALUMNOS Y UN EMPLEADO DE LA UNIVERSIDAD ADVENTISTA EN CUARENTENA

En el marco de la pandemia del coronavirus, la Universidad Adventista del Plata, ubicada en la localidad entrerriana de Villa Libertador San Martín, continúa monitoreando e implementando las disposiciones establecidas por los distintos organismos de salud nacionales como internacionales.

En este sentido, según informó Canal Once, la institución activó su protocolo de contingencia, y en este momento cuenta con cinco alumnos y un empleado que, a pesar de no presentar síntomas, fueron instruidos para no asistir en forma presencial a clases o a su lugar laboral, ya que estos han circulado, en los últimos 14 días, por los países listados por la Organización Mundial de la Salud (OMS): China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania.

“Cada decisión realizada es en pos del bienestar del alumno y miembro del personal de la UAP”, indicaron y remarcaron que “toda situación asociada al COVID-19 deberá ser informada: los estudiantes lo podrán hacer a través de cae@uap.edu.ar; mientras que, el personal de la Universidad hará lo propio en secrrhh@uap.edu.ar”. Ante ello, desde la UAP recuerdan e instan a cada miembro de la comunidad educativa tener en cuenta la sintomatología que caracteriza al coronavirus (COVID-19). Si alguna persona detecta la presencia de fiebre, síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, deberá dirigirse inmediatamente al centro de salud competente para obtener el mejor diagnóstico y tratamiento adecuado, evitando presentarse en el lugar de trabajo o estudio.