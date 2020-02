CORONAVIRUS: BOLSONARO SE NIEGA A EVACUAR ARGENTINOS DE CHINA Y PRIORIZA A POLONIA

Polonia, igual que Brasil, forma parte de la “Alianza para la libertad religiosa” que defiende las posiciones procristianas.

Jair Bolsonaro rechazó una petición de la Argentina y otros países sudamericanos para trasladar a sus ciudadanos desde Wuhan, el epicentro de la epidemia de coronavirus y en cambio transportará a a ciudadanos polacos, cuyo gobierno está alineado ideológicamente con Brasil.

Tanto Brasil como Polonia, Estados Unidos y Hungría forman parte de la recién lanzada “Alianza para la libertad religiosa”, defiende las posiciones procristianas en los foros multilaterales y se opone al aborto y a las políticas de género.

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Panamá y Cabo Verde habían solicitado ayuda a Bolsonaro para evacuar a sus ciudadanos de Wuhan en aviones de la Fuerza Aérea brasileña pero sus solicitudes fueron rechazadas.

Según reproduce el diario Folha de San Pablo “Un diplomático argentino informó que la preferencia de embarcarse solo en ciudadanos polacos se consideraba una muestra de la orientación ideológica del gobierno”.

Bolsonaro había recibido en la semana al ministro de Relaciones Exteriores polaco Jacek Czaputowicz y anunció que viajaría a Polonia y Hungría a mediados de año.

Desde la cancillería brasileña informaron que lamentaban “no estar en condiciones de responder a las solicitudes de América Latina y Cabo Verde” para incluír a 80 personas en la Operación Retorno.

Bolsonaro anunció que estaba listo para recibir a Alberto Fernández “como a cualquier otro jefe de Estado” pero volvió a criticar al gobierno argentino.

“Estoy listo para recibir a Fernández si quiere venir aquí”, aseguró. Sin embargo lanzó dardos contra las políticas de Fernández. “Miren Argentina. No voy a hablar de Argentina. Pero miren las medidas que están tomando allá. Las tomamos en el pasado aquí. No funcionaron. La historia es buena por eso. Para ver dónde los otros se equivocaron para no equivocarte”, subrayó.

Como explicó LPO, la gestión que habría realizado el Alberto Fernández para que el Papa Francisco reciba a Lula da Silva reavivó la pelea con Brasilia y no tardó en desatar nuevamente la furia del ex militar, después de algunas semanas de tregua y en medio de gestiones del gobierno argentino y algunos funcionarios brasileños para tratar de enderezar la relación bilateral.