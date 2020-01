CHOQUE PUERTO YERÚA: EL CONDUCTOR DE LA CAMIONETA FUE IMPUTADO POR HOMICIDIO CULPOSO

El fiscal José Arias confirmó que el conductor de la camioneta Chevrolet S10, un hombre de 42 años oriundo de San Salvador, que chocó el sábado al mediodía a otro vehículo provocando la muerte de dos personas, un hombre y una mujer, de 33 y 37 años, ya fue imputado de homicidio culposo agravado.

La carátula de la causa es homicidio culposo agravado. El fiscal sostuvo que aún restan hacer las pericias correspondientes. Hasta el momento lo que se sabe es que la camioneta invadió el carril contrario. “El punto de impacto fue en el carril del auto”, indicó.

No obstante, pudo haber ocurrido una maniobra anterior que se desconoce. “Quizás el auto se movió y la camioneta lo quiso esquivar”, dijo el fiscal. No hay datos acerca de la velocidad a la que se produjo el impacto. Pero, lo cierto es que la colisión se produjo en un lugar que es plena recta y no hay signos de que ninguno de los vehículos haya intentado frenar. Por ende, se presume que el choque se produjo a una velocidad considerable. “Por los daños, se ve que fue fuerte”, indicó Arias.

En el Km 6 de la ruta de ingreso a la localidad de Puerto Yeruá, una camioneta Chevrolet S-10, cabina simple de color blanca, chocó de frente con un automóvil VW Gol conducido por un hombre de 33 años que iba acompañado por una mujer de 37 años ambos de la localidad de Puerto Yeruá. La camioneta circulaba en sentido este-oeste, mientras que el automóvil lo hacía en su sentido contrario. Ambos vehículos impactan frontalmente produciéndose el deceso de los dos ocupantes del vehículo de menor porte, mientras que el conductor de la camioneta fue trasladado al hospital Masvernat quedando internado por las lesiones. El fiscal en turno, José Arias, dispuso la aprehensión del conductor de la camioneta con custodia.

El fallecimiento de los conductores del VW Gol fue “en el acto”. En tanto, quien manejaba la camioneta sufrió lesiones importantes: fractura de costilla.

De ahora en más, Arias indicó que la causa prosigue con la recolección de pruebas. Por ahora, el conductor está imputado de homicidio culposo agravado por la conducción vehicular y por la muerte de dos personas. Según explicó, la pena que se contempla en estos casos es de tres a seis años a prisión.