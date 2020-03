BÁSQUET: FERRO Y CAPUCHINOS TIENEN “VISITAS” EN SUS REDUCTOS POR EL FEDERAL

Ferrocarril y Capuchinos, con una diferencia de cuatro cuadras, serán locales hoy ante San José y Neptunia, desde las 21.30 horas.

No será la primera vez que los amantes del básquetbol tendrán dos juegos en una misma noche, y con tan sólo 4 cuadras de distancia entre uno y otro. Es que Ferrocarril y Capuchinos son locales hoy en una nueva fecha del Torneo Federal. Y, se sabe, mientras el “Juan De Dios Obregón” de Ferro está en Buenos Aires y San Juan, “La Bombonerita” de Capuchinos está en Rivadavia y Espejo. Es decir que saliendo del Ferro está Roque Sáenz Peña, Carriego, Espino y se llega a Rivadavia donde está Capuchinos, es decir sólo cuatro cuadritas.

Incluso, ambos juegan hoy porque no querían mañana superponerse con la Liga Nacional, dado que Estudiantes también es local de Regatas Corrientes, y ya iba a ser mucho básquetbol y, se sabe, Concordia no es una gran capital como para que puedan coexistir tres espectáculos al mismo tiempo. Y casi diríamos que dos tampoco, pero no ha quedado alternativa, obviamente.

Ferrocarril hoy recibirá la visita de Social San José y Capuchinos hará lo propio con Neptunia, de Gualeguaychú. Ambos partidos se jugarán desde las 21.30 horas.

Ferrocarril marcha en la tabla con 29 puntos y se encuentra en la 6ª ubicación, producto de sus 10 partidos ganados y 9 perdidos hasta hoy. Aventaja en buena forma a su rival, San José, que tiene 24 puntos, producto de 6 ganados y 12 perdidos, estando penúltimo.

Estos son números, y por supuesto que no tiene nada que ver con el partido que será jugado cinco contra cinco como todos, y donde Ferrocarril deberá trabajar y, en todo caso, confirmar estos números si es que la lógica se da una vuelta por su cancha. Nadie gana de antemano, salvo un imponderable, y a los partidos hay que jugarlos. San José llega necesitado de una victoria y ello ya lo hace un rival complicado, al que Ferro deberá encontrarle le vuelta para vencerlo.

El equipo de nuestra ciudad viene de perder de local haciendo un mal juego, y también debe recuperarse ante su gente. Entonces, si bien hay clara diferencia entre los planteles, respecto a la jerarquía de jugadores o el nivel por el que están pasando, hay que jugar con todo el partido de hoy como si fuera una final más.

La campaña de Ferro puede decirse que es buena hasta ahora y por ello intentará que nada la opaque, sobre todo haciendo lo que generalmente hay que hacer en básquet, y otros deportes, que es ganar en casa. Contará con el apoyo de su gente y sin duda que ello será un plus sumamente necesario para el plantel.

Estos equipos ya se vieron las caras el 29 de noviembre en el Departamento Colón con triunfo para Ferro por 79 a 60 en el que fue uno de los mejores partidos del “expreso” jugando en la ruta.

En la temporada anterior jugando en calle Buenos Aires fue 85 a 73 para el ferroviario en un cotejo disputado el 22 de marzo del 2019.

Para este compromiso Martín Segovia tendrá a todo su plantel a disposición mientras que el entrenador concordiense que dirige San José recuperará a Leandro Quarroz tras su operación de apendicitis.

En el “Juan De Dios Obregón” la Primer Juez será Virginia Peruchini, el Segundo Juez Daniel Ortíz y el Comisionado Técnico Angel Gómez.

CAPUCHINOS LA TIENE AÚN MAS FEA

Por su parte, el “Santo” tiene un rival sumamente complicado porque Neptunia es uno de los equipos más regulares del torneo y por algo se encuentra peleando allá arriba en la tabla. Capuchinos ha tenido una marcha irregular, donde en muy pocos pasajes se pudo ver al equipo en plenitud, o sea desarrollando un juego interesante, podríamos decir armonioso. Pero aun así está en una posición expectante en la tabla.

Capuchinos marcha 7° con 27 puntos, producto de 8 ganados y 11 perdidos, y su rival está exactamente a la inversa con 11 ganados y 8 perdidos, con 30 puntos y en el quinto lugar. Sí, no hay mucha diferencia, dirá usted, pero es solo por el punto que se otorga por presentación el que “achica” diferencias.

Entonces, para ganar hoy Capuchinos debe volver a su mejor versión, a mostrar lo que por pasajes se ha visto de ellos y conseguir esa motivación que le falta, con una seguidilla de resultados, para seguir con la frente bien arriba en el torneo. Viene de un buen triunfo el pasado domingo, y espera poder ratificar lo bueno que mostró allí esta noche.

El rival es riesgoso, se la vendrá a jugar como corresponde y tratará de tomar los recaudos necesarios que seguro conocen de Capuchinos, ya que no es el primer enfrentamiento entre ambos. Y el local conoce también al rival, claro, y sabe de su potencial. También aquí la gente del local irá en busca de alentar lo más posible al equipo y a “empujarlo” para que desde su actuación llegue otra alegría a La Bombonerita.

El Primer Juez de este partido será Ramiro Barón, el Segundo Juez Pablo Carrizo y el Comisionado Técnico Oscar Boujón.