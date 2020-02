AUN EN CRÍSIS LAS EMPRESAS SE FINANCIAN EN MERCADO LOCAL

Paradójicamente, la desconfianza que generan los títulos de deuda pública del país -por el reperfilamiento y la futura reestructuración- les abrió una oportunidad de financiamiento a las empresas en el mercado local. – Sofía Diamante-

Esta posibilidad, por ahora, se refleja en las últimas emisiones de deuda corporativa, relativamente exitosas, aunque por montos pequeños, de unos US$100 millones.

Desde el 10 de diciembre, más de 20 empresas emitieron obligaciones negociables (ON) -bonos de deuda privada-, ya que consiguen tasas de interés más atractivas luego de que se retrajera el financiamiento del sector bancario. Entre ellas se encuentran PCR ($5639 millones), YPF (4185,7 millones), Telecom ($4396,7 millones), Banco Hipotecario ($3388 millones), Arcor ($1653 millones) y Genneia ($1422 millones). Esta semana se sumarán a la lista las petroleras Vista Oil y Tecpetrol.

“La deuda soberana está fuera de la cancha y entonces queda todo para la corporativa. Está sucediendo al revés del crowding out [efecto desplazamiento]: en vez de que la emisión del soberano deje poco espacio a la colocación de deuda corporativa, el dinero va para financiar a las empresas. Hay una ventana para la deuda corporativa, ya que los portafolios de los fondos de inversión están cargados de títulos públicos”, explicó Hugo de Nicola, director de Clientes Institucionales de Balanz Capital. Sin embargo, aclaró que se trata de emisiones inferiores a los US$100 millones.

La última empresa en emitir una ON fue Rizobacter, que el pasado viernes adjudicó US$7,6 millones. En la compañía explicaron que desde principios de año comenzaron a vislumbrar la ventana de oportunidades en el mercado de emisiones de deuda, luego de meses de encontrarse cerrado. “Esta es una herramienta alternativa de financiamiento, que debería tomar volumen para potenciar su uso por parte de las empresas. Operaciones de mediano plazo permitieron colocaciones exitosas nominadas en dólares, dólares linked y pesos”, comentó Jorge Wagner, director de Administración y Finanzas.

Diego Falcone, head portfolio manager de Cohen, explicó que hay varios fondos que quedaron líquidos en dólares. “Son los que antes compraban letras del Tesoro. Las empresas que generan dólares de forma genuina no tienen problema en conseguir financiamiento. Reciben pesos y dan un instrumento en dólares porque después pueden enfrentar el pago. Muchas se están apurando a colocar deuda ahora porque ven que en marzo la situación se complicará más, porque se espera que la propuesta que presente el Gobierno de reestructuración de deuda sea mala”, indicó.

En relación con los vencimientos en dólares que enfrentan las empresas, en el mercado no ven un “problema sistémico”. “Una situación donde potencialmente no se resuelva bien la deuda soberana podría afectar el acceso de deuda corporativa en mercados internacionales, pero en general, las compañías no están apalancadas en el corto plazo”, dijo Gabriela Catri, miembro del Consejo de Calificación en ProRatings.

La empresa TGLT, por ejemplo, que enfrenta un vencimiento de US$25 millones en marzo, instrumentó un canje voluntario por nuevas ON, con vencimiento a tres años, y logró una aceptación del 87% por parte de los inversores.

Fernando Marull, fundador de la consultora AMYA, coincide en que los vencimientos de deuda corporativa más importantes son a partir de 2022. “Las empresas volvieron al mercado internacional entre 2016 y 2017, y colocaron deuda a tres y cinco años. En 2020, la mayoría solo tiene que pagar intereses; no deberían tener problema para colocar el dinero”, comentó.

Cecilia Minguillón, senior director en Fix, agregó que “las empresas argentinas han vivido estas crisis de deuda soberana en otras oportunidades y aprendieron a manejarse y a balancear sus necesidades financieras”. “Diversificaron sus fuentes de abastecimiento”, concluyó.