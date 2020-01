ATP CUP: SCHWARTZMAN TAMPOCO PUDO CON MEDVEDEV Y ARGENTINA SE DESPIDIÓ

Fue 2-0 para los europeos. En el primer turno, Pella cayó con Khachanov por 6-2 y 7-6 (4). Y después el Peque le dio pelea al cinco del mundo que se impuso en tres parciales.

No pudo ser. Guido Pella y Diego Schwartzman perdieron sus partidos contra Karel Khachanov y Daniil Medvedev y Argentina quedó eliminada de la ATP Cup a manos de la poderosa Rusia. Sí, el equipo capitaneado por Gastón Gaudio, que venía de lograr una clasificación milagrosa, se despidió en los cuartos de final de la novedosa competencia que inauguró la temporada 2020 del circuito.

En el primer turno, el bahiense Pella perdió ante Khachanov por 6-2 y 7-6 (7-4) al cabo de una hora y 38 minutos de acción.

Khachanov superó claramente a Pella consumando una doble falta contra cuatro, 14 errores no forzados con 24 y 26 tiros ganadores contra 22.

Y a continuación, Schwartzman le dio pelea a Medvedev, número cinco del mundo, pero no pudo lograr su primera victoria sobre un top five. Fue 6-4, 4-6 y 6-3 para el finalista del último US Open luego de 2h22m de un electrizante partido.

El tercer punto, que no tendrá peso en el resultado final, lo jugarán los dobles integrados por Máximo González y Andrés Molteni frente a Teymuraz Gabashvili y Konstantin Kravchuk.

Por su parte, Australia es el primer semifinalista de la Copa ATP luego de vencer por 2 a 1 a Gran Bretaña.

Nick Kyrgios puso al frente al local al vencer a Cameron Norrie por 6-2 y 6-2, el británico Daniel Evans empató al vencer a Alex De Minaur por 7-6 (7-4), 5-6 y 7-6 (7-2) y finalmente en un apasionante tie break final el doble oceánico puso el 2-1 final al derrotar De Minaur-Kyrgios a Jamie Murray-Joe Salisbury por 3-6, 6-3 y 18-16.

Los otros dos cruces de los cuartos de final serán Serbia-Canadá y Bélgica-España.