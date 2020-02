ALBERTO DESMIENTE A CAFIERO: “NO TENEMOS EN CARPETA EL AUMENTO DE TARIFAS”

El Presidente dijo que el tema sigue en revisión y que no sabe si en junio habrá subas. También desmintió a Meoni sobre aumentos en el transporte.

Alberto Fernández tuvo que salir a desmentir a Santiago Cafiero y negó que esté en carpeta un aumento de las tarifas para junio, como informó hace 24 horas el jefe de gabinete. Lo mismo hizo respecto al transporte, que según el ministro Mario Meoni subiría en mayo en torno al 10 por ciento.

El presidente afirmó que por ahora “no está en carpeta” el descongelamiento de las tarifas, un tema que fue una de las preocupaciones planteadas por la misión técnica del FMI. “Que nadie se apure, no sé si en junio vamos a estar en condiciones de hacer eso porque lo que a mí más me preocupa es que unos picaros dejen de ganar en detrimento de la gente”, afirmó el Presidente en una entrevista en AM 750.

“Todo esto es objeto de estudio y revisión para saber exactamente quién ganó, cuánto ganó y cuánto se llevaron. Después veremos qué es lo que hay que hacer. Pero lo primero no es hablar de aumento de tarifas, por lo tanto nosotros no tenemos en carpeta hoy el aumento de tarifas. Lo que tenemos bajo análisis es saber qué pasó para saber exactamente de donde partimos”, explicó Alberto.

El Presidente intentó minimizar la insólita situación de tener que salir a desmentir a su funcionario de mayor confianza, lo que revela ciertas desavenencias al interior de la Casa Rosada.

“Cuando vi la nota (de Cafiero) dije ‘¿cómo es esto?’ Son esos típicos reportajes donde hablan 15 minutos de un tema y en el último minuto le preguntan si las tarifas están congeladas. No, las tarifas no están congeladas, se congelaron 6 meses y vamos a ver que hacemos después. Y a partir de allí se construyó toda la teoría del aumento de tarifas”, intentó explicar Fernández.

“Las tarifas son un tema que hay que revisar. Revisar quiere decir vamos a ver cómo se hizo y vamos a ver qué vamos a hacer. Pero el vamos a ver cómo se hizo es central para poder saber qué vamos a hacer. Porque cuando uno mira lo que pasó con las tarifas se da cuenta el incremento enorme que han tenido en precios, las ganancias exorbitantes que han tenido algunas empresas y todo eso lo pagaron los argentinos”, añadió el mandatario.

Pero más allá de la desmentida y el intento de suavizar el cortocircuito con Cafiero, lo cierto es que el tema del descongelamiento de tarifas atraviesa el gabinete y también el ministro de Transporte, Mario Meoni, informó el jueves que está en carpeta un aumento para mayo.

“Va a haber un aumento muy razonable; no estamos planteando un escenario que ni siquiera equilibre a la inflación de este período”, declaró Meoni, que detalló que se trataría de un “esquema escalonado que no debería superar más del 10% en mayo”.

Sin embargo, Alberto también lo desmintió. “Lo mismo con el transporte. Porque yo leí ayer ‘aumento de transporte’. ¿Por qué va a haber aumento de transporte si las naftas están congeladas? ¿Por qué?”, afirmó el Presidente.