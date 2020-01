ALBERTO ANUNCIÓ QUE QUIERE CERRAR REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA ANTES DEL 31 DE MARZO

Busca apurar los plazos porque en abril y mayo se acumulan vencimientos por más de 4500 millones de dólares, lo que complica el panorama.

Alberto Fernández confirmó en una entrevista con Horacio Verbitsky que el 31 de marzo es el plazo que se puso el Gobierno para cerrar la reestructuración de la deuda, ya que para esa fecha tendrá un panorama certero de cómo se encuentra la Argentina.

El Presidente trazó un escenario en el que sus ministros todos los días se encuentran “un problema nuevo” heredado de la gestión de Mauricio Macri y detallar que esta semana se conocieron las deudas que el país tenía con organismos internacionales, por ejemplo los 150 millones de dólares con Naciones Unidas.

En ese sentido, recordó que hay un montón de deuda flotante que “no aparece como tal”, es decir que no está reconocida como pasivo del Estado, y explicó que de acá al 31 de marzo el panorama deberá aclararse porque esa es la fecha “tope” fijada por su gestión ya que hay un vencimiento importante.

Como contó LPO, en el Gobierno desde hace tiempo se viene hablando del mes de marzo como límite, ya que en ese mes se acumulan pagos de intereses por 250 millones dólares por los intereses del bono Par. Lo cierto es que en realidad el objetivo principal del gobierno la idea del presidente es apurar los plazos porque en abril y mayo se acumulan vencimientos por más de 4.500 millones de dólares, lo que complica el panorama.

Mientras que mayo tiene 3.800 millones de dólares de vencimientos, mientras que las Letes en dólares fueron reperfiladas para después de agosto. El ideal de la Casa Rosada es que para octubre, cuando vence el Bonar 2020 (U$S 4.000 M) se haya llegado a un acuerdo con tiempo para postergar los pagos consensuadamente y evitar que el país entre formalmente en default.

“Nos hemos puesto esa fecha para saber exactamente dónde estamos parados”, ratificó Alberto con Verbitsky respecto al plazo de marzo y dijo que entre tanto buscará ir reactivando todo lo que se pueda la economía.

En otro tramo de la entrevista, Alberto habló de la relación con Estados Unidos, accionista mayoritario del FMI y con importante decisión sobre la deuda externa argentina. “Creo que hemos encarrilado la economía en el buen sendero, y que los ruidos que se escuchan son interesados”, lanzó.

Hizo así referencia a que días atrás la agencia Bloomberg publicó que un funcionario de la Casa Blanca le dijo a Nielsen que iban a condicionar su apoyo en el FMI a la posición ante Venezuela y Bolivia. “Le pregunté a Nielsen y me dijo que nunca hablaron de eso. Llamé al funcionario y también me dijo que no se habló de eso”, explicó y confirmó que hacía referencia a Claver Carone.

“¿Por qué dicen eso? Porque en el mundo también están los operadores bursátiles, que compran bonos…”, la analizó y deslizó que o de Bloomberg podría ser una operación de los tenedores de bonos argentinos, que “con esas cosas hacen subir y bajar su precio y hacen su propio negocio”.