ADVIERTEN QUE PELIGRA EL TRABAJO DE MILES DE DOCENTES ENTRERRIANOS

Se trata de quienes tienen títulos habilitantes. Afirmaron que hay dos nuevas resoluciones del CGE que “precarizan” su trabajo y les quita “derechos laborales adquiridos”. Están en estado de alerta y advirtieron que está en peligro el inicio del ciclo lectivo. Críticas a los gremios. ¿Qué dijo AMET?

Un grupo de docentes técnicos autoconvocados se reunieron en asamblea, preocupados por su continuidad laboral.

Aseguraron que el CGE el 9 de diciembre pasado emitió dos resoluciones (la Nº 5.026 y 5.027), que “afecta directamente las condiciones laborales, encubriendo despidos, flexibilización y precarización”.

En diálogo con esta Agencia Miriam Gutiérrez, Adriel Miño y el asesor legal Alfredo Britos brindaron precisiones sobre su reclamo: “Las resoluciones desestiman a los docentes técnicos que tenemos título habilitante otorgado por el Consejo de Educación, esto implica que volvemos a ser idóneos, sin posibilidad de titularizar y que nuestros cargos cesan en cada fin de ciclo”.

“Esto precariza nuestro trabajo y nos quita derechos laborales adquiridos”, enfatizaron los trabajadores de la educación, y afirmaron: “A partir de ahora solo podremos acceder a suplencias de hasta un año”.

Luego explicaron que los afectados por las resoluciones se encuentran “en un listado de habilitantes y estábamos por debajo de quienes tenían títulos, pero podíamos acceder a una titularización, cosa que ahora no se podrá”.

Al dar un panorama de la cantidad de personas perjudicadas, indicaron que “sólo en Paraná los de música son aproximadamente 200 y esto sin contar los de artes visuales, tecnología, teatro y los técnicos que dictan talleres en las escuelas NINA”.

Consultados por esta Agencia, dijeron que están a la espera de una respuesta por parte del CGE a una nota que presentaron, firmada por numerosos trabajadores que se encuentran atravesando por esta incertidumbre laboral. “Pedimos directamente la derogación de estas dos normas”, enfatizaron.

“Quienes pertenecemos al colectivo de docentes técnicos estamos en estado de alerta y, si es necesario, el ciclo lectivo 2020 en la provincia de Entre Ríos no va a comenzar”, advirtieron.

Críticas a los gremios

Por otra parte, cuestionaron a los representantes de los sindicatos docentes que se desempeñan como vocales del CGE “y han sido responsables de esto por acción u omisión”.

“No informaron sobre esta situación, no se debatió en asambleas, no se bajó información y se ocultó información a los involucrados, estén afiliados o no. Nada de nada”, criticaron.

La voz de AMET

El titular de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Andrés Besel, aclaró que realizaron una propuesta al el CGE para “salvar los errores u omisiones” que cometió el CGE al disponer estas resoluciones e “incorporar una serie de títulos que quedaron afuera”. De este modo, “apuntamos a que se salvaguarden las fuentes laborales” de cientos trabajadores.

“También entregamos un trabajo que hace referencia a la aplicación del artículo 123 para las escuelas agrotécnicas, ya que el Consejo de Educación está perjudicando a trabajadores que se desempeñan como instructores”, agregó en diálogo con esta Agencia.

Por último, afirmó que esperan que haya una respuesta y que en los próximos días se pueda concretar una reunión con el titular del CGE, Martín Müller.