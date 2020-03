8M: LA DESIGUALDAD DE GÉNERO SÍ EXISTE, Y SE PUEDE MEDIR

A propósito de la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, Nair Santana Hayy expone algunos datos estadísticos acerca de las inequidades que padecen las mujeres en el mundo laboral en materia salarial y de posibilidades de ascenso. Paredes de cristal y asignación de roles domésticos dentro y fuera del hogar.

Hoy asistimos a una nueva jornada de lucha feminista en todo el mundo en conmemoración del 8 de marzo de 1908, cuando las precarizadas trabajadoras de Cotton declararon la huelga en protesta por las insoportables condiciones de trabajo. El final es conocido: tras la ocupación de la fábrica textil, las 129 obreras fueron encerradas y murieron en las llamas. Más de un siglo después, aún no podemos celebrar que las injusticias por las que luchaban aquellas mujeres inglesas en plena Revolución Industrial se hayan extinguido, en todo caso han tomado otras formas.

A los modos tradicionales de pensar la desigualdad les ha faltado históricamente más que una variable, las preguntas que no han atendido la cuestión de género están mal planteadas desde un principio. El factor mujer en las relaciones económicas es un elemento tan explicativo que si lo dejamos al margen nos estamos perdiendo la mitad de la historia, y más. Incorporar la perspectiva de género es abrir la puerta a nuevas configuraciones. Género y clase social interactúan entre sí y dan lugar a interacciones novedosas.

En todo el mundo las estadísticas dan cuenta de verdades verificables a simple vista: las mujeres ganamos menos que los varones, trabajamos más en negro, ganamos menos cuando nos jubilamos, tenemos menos plata ahorrada, menos propiedades a nuestro nombre, estamos más desempleadas, tenemos mayor nivel educativo y, a pesar de esto, accedemos a menos espacios jerárquicos y de decisión.

Por cada seis mujeres en la actividad económica, hay nueve hombres. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir muchas cosas, pero ésta es la que más nos interesa: significa que hay menos mujeres con acceso a ingresos propios. Esto impacta directamente en la falta de autonomía económica y nos coloca inevitablemente en una situación de dependencia y vulnerabilidad.

La desigualdad económica en virtud del género es la raíz de todas las desigualdades, una constante que se manifiesta en todo el mundo e impregna todas las clases sociales en diferente medida. Va mucho más allá de una percepción, existe y puede medirse. Sus implicancias exceden el ámbito de lo laboral e irradian su injerencia al interior de los hogares, porque al restarnos independencia, contribuye a reproducir relaciones de género que nos subordinan.

El mercado laboral es una de las dimensiones que evidencia perfectamente la situación, donde nuestra posición desventajosa se manifiesta con una intensidad insoslayable. La tasa de desocupación que sufrimos las mujeres es del 10,8% (de la población económicamente activa: mujeres que buscan y no consiguen trabajo), superando en casi dos puntos la cifra que representa a los varones desocupados, que son el 8,9%(1). La situación se profundiza en los estratos de las mujeres más jóvenes (entre 14 y 29 años), donde la tasa de desempleo alcanza el 19,3%.

Si a las mujeres desocupadas les sumamos aquellas que se emplean en puestos informales, concentramos casi el 40% de las mujeres que participan del mercado de trabajo, estamos hablando de casi 3 millones de personas.

A lo largo de nuestras vidas las mujeres pasamos, en promedio, más tiempo que los varones desempleadas. El rol que ocupamos en el mercado laboral y la enorme demanda de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al interior del hogar, tiene estrecha relación con ese dato.

Vale la pena considerar que de 9.015.058 de hogares que se registran en nuestro país, el 40% está a cargo de mujeres, es decir, que esta desigualdad afecta a mujeres pero también indirectamente a niños, y adultos mayores provenientes de esos 3.606.000 hogares (2).

A pesar de que el art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional establece el principio de “igual remuneración por igual tarea”, el ingreso mensual que percibimos las mujeres es el 75% del que perciben los varones. Esto significa sencillamente que por cada $100 que perciben ellos, nosotras percibimos $75. Considerando misma educación, experiencia, horas trabajas y demás variables, las mujeres ganamos menos que los varones, las que tenemos hijos menos que las que no, las mujeres originarias y negras, menos que las mujeres blancas.

Aunque el dato de esta “brecha salarial” se matiza si se observa el ingreso obtenido por hora, se vuelve mucho más grave si contemplamos el ingreso laboral total obtenido en el mercado de trabajo. Esto se explica por el hecho que más de la mitad de las mujeres nos ocupamos en trabajos de medio tiempo. Es verdad que la brecha disminuye lentamente, proyectando esta tendencia vamos a tener equidad salarial… ¡en 217 años!

Ahora ¿qué pasa con la población femenina que no se encuentra económicamente activa, es decir, o no se encuentra en edad de trabajar o no está buscando trabajo? En 2017 (3) la mitad de las mujeres argentinas, podían ser consideradas inactivas en términos económicos. Esta enorme proporción se desglosa de la siguiente manera: la mitad está jubilada o pensionada, un 20% se trata de estudiantes y un 30% está a cargo de las tareas del hogar y el cuidado de personas. De estas últimas, más de la mitad vive en hogares con presencia de niños menores de 10 años. Aunque estos indicadores puedan resultar llamativos, no difieren del contexto regional en que nuestro país se halla inserto. De hecho, la media de actividad en mujeres argentinas es levemente superior.

Un tema aparte es la calidad de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Las “paredes de cristal”, mecanismos invisibles que impiden que haya movimientos horizontales de trabajadoras a sectores asociadas con lo masculino, explican el modo en que una amplísima parte de las mujeres ocupadas se concentran en trabajos relacionados al cuidado y la enseñanza: servicio doméstico (4) , docencia y salud, los sectores menos dinámicos y peores pagos de la economía.

Esta segregación tiene implicancias para la brecha salarial: en los cuatro sectores más masculinizados, el salario promedio es 58% mayor que en el caso de los cuatro feminizados (5).

De este modo extendemos así al espacio no doméstico los roles que nos han sido tradicionalmente asignados y nos sujetan al “suelo pegajoso”: aquellas fuerzas invisibles que mantienen a tantas mujeres atrapadas en la base de la pirámide económica. El trabajo maternal, conyugal y doméstico, y las cargas afectivas y responsabilidades que hacen que las posibilidades de ascenso de las mujeres se vean disminuidas. Hablamos de la sobrecarga que sufrimos las mujeres con la doble jornada de trabajo, dentro y fuera de la casa. Son innumerables las mujeres que terminan por abandonar estudios, lo que inmediatamente conlleva una reducción salarial, empeoramiento de las condiciones laborales y dificultades de ascenso.

La falta de corresponsabilidad familiar entre mujeres y varones es una de las razones que hacen aún más pegajoso ese piso: casi el 90 por ciento de las mujeres realizan tareas domésticas, a diferencia de sus pares varones que no llegan al 60 por ciento de participación en las mismas tareas. En esta situación, los varones que hacen tareas domésticas le dedican en promedio 3 a 4 horas diarias, mientras que las mujeres destinan el doble de tiempo a esas mismas tareas.

Hace relativamente poco tiempo que la teoría feminista nos exigió volver a pensar lo que, hasta hace poco, era incuestionable: “el trabajo es productivo, genera dinero, se hace afuera, en el mercado”. Y entendimos el valor, valor económico, del trabajo reproductivo no remunerado. Trabajo sin el que sería imposible la reproducción de la fuerza de trabajo: no habría producción de trabajadores que puedan seguir manteniendo el mercado en funcionamiento. Ese trabajo doméstico, de cuidado, reproductivo, tiene valor económico. No. No es amor, es trabajo no pago.

A las mujeres nos toca despegarnos del fondo, romper paredes y techos para crecer y desarrollarnos, trabajamos el doble y estamos subrepresentadas en todos los ámbitos. Poco a poco, y con mucha lucha, eso se está transformando. Ya no hay espacio en el que no se pueda hacer algo. Si a este estado de cosas llegamos fruto de siglos de construcciones sociales, juntas y del mismo modo lo vamos desmontando. Creando las herramientas que sean necesarias, hasta que todo sea como lo soñamos.