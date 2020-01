41º PRUEBA DE REYES LISTA PARA SU REALIZACIÓN

“Ya estamos viviendo lo que es esta gran fiesta del deporte, viviendo la 41° edición de la Maratón Internacional de Reyes, con muchas expectativas para este 2020 porque logramos el interés y la participación de una gran cantidad de corredores de élite, tanto en hombres como en mujeres, corredores de menos de 30 minutos, lo que promete que será una gran carrera”, señaló Marcelo Flores, director de la prueba.

“El impulso que le ha dado el intendente Enrique Cresto nos ha permitido trabajar para lograr este objetivo e implementar distintas mejoras que se vienen dando año a año para tener cada vez una mejor carrera, que todos los concordienses disfrutan y como ya sabemos salen a la calle en cada cuadra del recorrido a alentar a los atletas”, valoró.

“Mantuvimos las reuniones con las distintas áreas de la Municipalidad, que son muchas, con Salud y el sistema de Emergencias de la Provincia, con la Policía, los Bomberos, con la prensa, con los colaboradores, con todos aquellos que hacen posible que Concordia sea la capital provincial de la Maratón y sigamos año a año haciendo cada vez una mejor Maratón de Reyes”, expresó Flores.

“La principal novedad de este año es que la largada de los 5 Km será en Avda San Lorenzo y Eva Perón. En años anteriores el lugar era en Plaza España, que es un lugar muy lindo y simbólico, pero es un cambio que se hace a pedido de los corredores, para comodidad de ellos, para que la largada y la llegada les quede cerca. Sobre todo para los corredores que vienen de afuera a correr en esa distancia”, explicó.

Por último, Flores pidió “la colaboración de todos los vecinos que respeten el circuito y no se interpongan en la calle por donde pasan los corredores. Es imposible vallar todo el circuito, son 10 Km más las cuadras que se suma para completar la distancia de 5 Km. Por eso en determinadas zonas no hay vallas, y es importante que el vecino se quede arriba de la vereda, así el corredor no tiene ningún inconveniente al pasar y cuidamos la integridad física de todos los participantes”.

A su vez pidió que “no estacionen los autos en el circuito. Se puede consultar en el Facebook de la Maratón de Reyes donde está el mapa detallado, para que todos sepan y conozcan bien”. Además, indicó que “el día sábado en el radio céntrico, las calles del circuito van a estar cortadas al tránsito desde las 14 horas, y en el resto del recorrido desde las 18 horas”.