IMPEACHMENT: PELOSI METE FRENO DE MANO AL JUICIO DE TRUMP EN EL SENADO

La líder demócrata se negó a enviar los artículos de la acusación contra el presidente hasta que el Senado no apruebe el proceso que tendrá el juicio. McConnell en el ojo del huracán.

Nancy Pelosi no ha enviado los artículos de la acusación contra Donald Trump que la Asamblea aprobó esta semana. De acuerdo con el procedimiento, lo que sigue es un juicio en el Senado donde todos los miembros de la Cámara Alta servirían de jurado, el ministro presidente de la Suprema Corte John Roberts sería el juez, y congresistas enviados por la Asamblea funcionarían como la fiscalía y presentarían la evidencia contra el presidente.

El líder de la mayoría del Senado, el republicano de Kentucky Mitch McConnell, ha dado señales de que espera tener un juicio veloz en el que Trump sea rápidamente exonerado. Para que Trump caiga, dos tercios de los senadores tendrían que votarlo culpable, escenario que se antoja improbable si se toma en cuenta que 53 de ellos son republicanos. McConnell ha dicho abiertamente que estará en constante coordinación con la Casa Blanca durante el proceso y que no tiene la intención de ser un jurado imparcial.

Ante este escenario, Pelosi, presidenta de la Asamblea y líder de los demócratas, podría estar retrasando el proceso para poner al centro del debate la figura de McConnell, quien en los últimos años se ha erigido como uno de los más republicanos más poderosos. Este año McConnell tendrá que reelegirse, su término de seis años llega a su fin. Los demócratas ya escogieron a una candidata, la veterana de la Fuerza Área Amy McGrath, con la esperanza de arrebatar la curul al hombre fuerte de los conservadores en la Cámara Alta. Sin embargo, Kentucky es un estado republicano en el que McConnell ha conseguido retener su curul desde hace 35 años.

Lo que Pelosi dijo es que iban a esperar a que el Senado presentara y aprobara los procedimientos del juicio antes de enviar la acusación contra el presidente. Así como la Asamblea, antes de iniciar el proceso del impeachment, diseñó un procedimiento y luego lo aprobó, el Senado tiene que determinar cómo va a funcionar el juicio. La Constitución no contempla estos detalles y los deja en manos de la legislatura en turno.

Trump, por su parte, ya protesto el retraso. “Así que, después de que los demócratas no me dieron debido proceso en la Asamblea, ni abogados, ni testigos, ni nada, ahora quieren decirle al Senado cómo deben conducir su juicio”, dijo el presidente en Twitter. “De hecho, tienen cero prueba de nada, ni siquiera van a presentarse. Quieren salirse [de ésta]. ¡Quiero un juicio de inmediato”, exigió.

Cabe recordar que el propio Trump se negó a participar en el proceso del impeachment cuando la Asamblea lo invitó a presentar una defensa o testigos en las audiencias públicas.

McConnell, en tanto, dijo que no entendía cómo es que Pelosi esperaba presionarlo al no presentar los cargos contra el presidente para un juicio que los republicanos no quieren llevar a cabo.

Agregó que “los fiscales se están echando para atrás enfrente de todo el país”, dijo el senador. “Dijeron que el impeachment era tan urgente que ni siquiera podían esperar al debido proceso, pero ahora están contentos sentados sobre sus manos. Esto es cómico”.

De acuerdo con numerosos reportes, los republicanos buscarían implementar un juicio sin testigos, en el que puedan absolver rápidamente al mandatario. Otros reportes aseguran que Trump quieren un juicio en el que sus liados puedan defenderlo en testimonio.

McConnell rechazó una propuesta del líder demócrata en el Senado Chuck Schumer. El proyecto del senador de Nueva York contemplaba el testimonio de Mick Mulvaney, jefe de gabinete de Trump, y John Bolton, exasesor de seguridad nacional que renunció poco antes de que el escándalo Ucrania estallara en los medios. La Casa Blanca se negó a permitir que estos dos personajes testificaran ante la Asamblea.

“¿Es tan débil la defensa del presidente que ninguno de sus hombres puede defenderlo bajo juramento?”, cuestionó Schumer.